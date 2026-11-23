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Беларусь сильна регионами, ведь в них сосредоточена вся устойчивость государства - производство, продовольствие, сырье. Регионы кормят большие города. Будет достойной жизнь в глубинке - будет сильной и самодостаточной Беларусь, оттого внимание к региональному развитию не ослабевает.

Президент Беларуси Александр Лукашенко всегда бывает в регионах лично, чтобы видеть, чем живет село. Без деревни нет страны - такова президентская логика, в которой читается забота о будущем, где за развитием и поддержанием регионов стоит национальная безопасность и суверенитет.

5 ноября 2026 года белорусский лидер ознакомился с модернизацией на сельхозпредприятии "АСБ-Агро Городец" в Шкловском районе. Александр Лукашенко побывал в большой командировке в регионе, где путем экспериментов выводят формулу регионального развития. Образцом для других белорусских районов хотят сделать Шкловщину, и не столько заботы ради, сколько ради государственных приоритетов.

В Шкловском районе Президенту знаком каждый метр. Агрогородок Городец стал началом пути в большую политику. В 1980-е годы Лукашенко трудился руководителем совхоза "Городец". Предприятие успехами не славилось, но молодой и амбициозный председатель сумел это изменить, и сегодня Александр Лукашенко убежден, что все дело в людях.

Городецкие просторы позволяют размахнуться - в хозяйстве имеются тысячи гектаров. Здесь уже возводят новую ферму по разведению буренок на 800 голов. Закупают герефордскую породу, из нее получается элитное мраморное мясо. Александр Лукашенко отреагировал на это положительно, но отметил, что этого мало. Земли, а значит, кормов в округе столько, что можно строить больше. Для этих территорий это выход. Просчитать будущий аграрный бизнес можно едва ли не с математической точностью.

Александр Лукашенко:

"Почему мы смотрим ферму, фактически комплекс под корм? Потому что так надо будет делать во многих областях. Может, где-то не 800 голов, а 100 голов. Надо смотреть по карте даже. Вот там 200 га земельных угодий. 200 га сколько могут прокормить? Вот взяли и поставили фермерское хозяйство где-то в деревушке на 100 голов со всем шлейфом. Нам придется это делать в Витебской области обязательно. А сколько в Могилеве таких витебских областей? Море".

Спрос на мясо вряд ли будет падать, а белорусское уж точно купят. Президент в этом не сомневается. Мясное направление тоже выгодно, если подходить к нему с умом. В хозяйстве "Говяды-Агро" даже немного поспорили насколько. Мол, с молоком не сравнить. За рентабельностью порядка 80 %, как у молочников, мясу не угнаться. Хорошо, если получишь около 5 %, но Президент убежден, что в погоне за прибылью нельзя забывать о людях.

Говядина - это не дешево, и острее других это почувствовали россияне. Мясо выросло в цене в России на 28 % за 1,5 года. Белорусская реальность иная, пусть цены на месте тоже не стоят, но глава Беларуси пообещал не допустить резкого скачка инфляции.

За стремлением делать свое, производить много и эффективно стоит желание быть самодостаточными, а еще зарабатывать на экспортных поставках. Реноме надежного и крупного мирового поставщика продуктов питания у белорусов не отнять, но Александр Лукашенко уверен: можем больше.

"Концептуально, философски мы должны вскочить на новую ступень. Не 10 млрд экспорт, к 20 млрд надо идти. Цены растут и растут на продовольствие, а люди голодают. Беда. А для нас это возможность. Вот и вся философия", - заявил глава государства.

Шкловские земли располагают к новым задачам. Они не лучшие в стране, но получать щедрый урожай и высокий надой позволяют, тем более материально хозяйство подтянули. Президент потребовал порядка. В Городце реконструировали машинный двор, мастерские, теперь строят ферму. В агрогородке Говяды уже возвели профилактории для телят, модернизировали животноводческий комплекс и привели в порядок мехдворы. А в Шклове взяли на карандаш обустройство бывшей мебельной фабрики и показали, как должен выглядеть райагросервис.

В центральной мастерской доделали нужное и получился цех сварки. В еще одном здании сделали СТО, котельную, склад для гаркомплекта. Гарантийный ремонт и склад запасных частей тоже привели в порядок. Площадка завершена.

Сделали райагросервис фактически с нуля. Показали, как нужно обслуживать всю линейку сельхозтехники. Максимально оперативно, на одной площадке, где есть рабочие руки и комплектующие. Изобретать велосипед не пришлось - система исправно работала в советские времена. Аграрии знают, что единый технологичный центр для обслуживания хозяйств всегда эффективнее, чем ремонт на коленке в каждом отдельном дворе. Лучше подстраховаться надежной ремонтной площадкой, чем допустить простоев техники в самый горячий сезон. Потому Президент не преклонен - так, как в Шклове, должно быть по всей Беларуси.

"Почему я уперся в эту мебельную фабрику? Что она, на всю страну проблема большая? Да нет, надо, чтобы председатель райисполкома и облИсполкома приехал сюда. А Исаченко (Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома. - Прим. news.by) вместе с председателем сказали, что была разрушенная старая мебельная фабрика, которую восстановили. Это соответствует моей политике. Не надо ничего гробить, не надо ничего разрушать", - подчеркнул белорусский лидер.

Экс-фабрика по производству мебели - это пока лишь стены. Впереди предстоит большой ремонт и закупка оборудования. Здесь в перспективе будут выпускать легкие металлические конструкции по аналогии с одним известным минским производством. Словом, площадку в запустении не оставят, и в районе будет все для жизни.

Большой вояж по Шкловскому району для Лукашенко - это владение ситуацией не по рассказам и уверениям чиновников, дескать, работа в районе кипит, а личный осмотр производственных площадок, общение с руководителями и местными жителями. Впрочем, чиновники на Шкловщину тоже поехали, причем все 118 глав районов, увидеть, как сделано в Шклове, чтобы после привести этот опыт домой.

Александр Лукашенко:

"Главное состоит в том, чтобы вы увидели и сделали это у себя. Я далек от того, что Шкловский район сегодня в идеале и что мы уже все здесь сделали. Нет, я такого мнения не придерживаюсь, но дай бог, чтобы все районы у нас были такими, как Шкловский район. И ни в коем случае те районы, которые гораздо лучше, чем Шкловщина, не стали такими, как Шкловский, или еще хуже".

Крепкий середнячок - так оценил Шкловский район Президент Беларуси. Там есть к чему стремиться, но в целом база создана рабочая, тиражировать которую можно и нужно по всей стране. Чтобы район работал, должен быть и ремонт машин, и стройбригады, и производство. Схема отработана десятилетия назад. Времена нынче другие, но сути они не меняют.

"Райагросервис нужен району, как и рядом нужно строительная ПМК, - настаивает Президент. - Я вообще не представляю, как председатель райисполкома может работать, если у него нет под рукой строительной бригады. В каждом хозяйстве должна быть строительная группа. Пусть пять человек специалистов, но они там должны быть. И то, что сегодня может работать, надо сделать, чтобы это работало".

"Чем богаты, то и развивать нужно", - сказал Президент, что актуально во все времена. Кто бы ни усилил местную вертикаль, белорусский лес и земля всегда будут кормить белорусов, так что агропром и деревообработка - выгодная перспектива всегда и для всех. При случае Президент любит похвастаться самыми лучшими белорусскими продуктами, но делать хорошо должны все.

Белорусы, кстати, умеют делать все, а кое-что вообще лучше других. Но знать, уметь и делать не одно и то же - технологии без дисциплины не работают, поэтому Александр Лукашенко призвал к личной ответственности за результат. Сегодня нет никаких секретов рекордных урожаев и эффективных производств. Есть только один залог - где труд, там и успех.

О формуле регионального развития, которую выводят на Могилевщине, подробнее смотрите в специальном репортаже.