3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
Криминогенная обстановка и расследование крупных преступлений. Президент принял с докладом главу СК
Уровень преступности в Беларуси с начала года сократился на 13,5 %. Число преступлений уменьшилось примерно на 6,5 тысячи, и это рекордные цифры для суверенного периода истории Беларуси.
Такие данные озвучил сегодня председатель Следственного комитета в докладе Главе государства. Иван Носкевич подчеркнул, что снижение в первую очередь связано с результатами профилактической работы и повышением уровня правосознания белорусского общества.
Кроме динамики преступности, Президента интересовало качество проводимого в стране следствия и доведения до суда ряда громких уголовных дел, которые Глава государства держит на личном контроле. Также была подчеркнута важность борьбы и оперативного раскрытия преступлений в сфере высоких и компьютерных технологий.
Именно киберкриминал в мире растет наибольшими темпами, как и ущерб от таких преступлений для граждан, бизнеса и целых государств. Поддержку белорусским следователям в этом направлении должен оказать создаваемый в структуре комитета Институт повышения квалификации и переподготовки.
Одним из последних масштабных дел в сфере кибербезопасности стало мошенничество в системе М-банкинга. Пострадавших от преступных действий уже более 500, расследование дела продолжается, подозреваемые установлены.
Президент
Все
Без подмены функционала органов власти: Лукашенко поручил сделать четкую схему работы делегатов ВНС
Лукашенко: Председатели райисполкомов задействованы не так, как должны быть
Президент Беларуси: ВНС не должно довлеть над другими органами власти
19 ноября пройдет заседание Президиума Всебелорусского народного собрания
Политика
Все
Общество
Все
Пограничникам Беларуси расширят полномочия
Лошица, парк Медвежино, парк Горького. Где еще в Минске появятся новые спортивные объекты
Минобороны Беларуси: Мы не видим желания стран Запада наладить двустороннее сотрудничество
Итальянца в Польше приговорили к социальной смерти - в поисках безопасности он бежал в Беларусь
В мире
Все
Большинство украинцев согласно на переговоры с Россией и хочет скорейшего окончания конфликта
В горах Турции пропали две белорусские альпинистки
Минобороны РФ сообщило об ударе ВСУ по объекту в Брянской области шестью ракетами ATACMS
Чиновники Минюста США потребуют от компании Google продажи браузера Chrome
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера