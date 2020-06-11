Криминогенная обстановка и расследование крупных преступлений. Президент принял с докладом главу СК

Уровень преступности в Беларуси с начала года сократился на 13,5 %. Число преступлений уменьшилось примерно на 6,5 тысячи, и это рекордные цифры для суверенного периода истории Беларуси.



Такие данные озвучил сегодня председатель Следственного комитета в докладе Главе государства. Иван Носкевич подчеркнул, что снижение в первую очередь связано с результатами профилактической работы и повышением уровня правосознания белорусского общества.



Кроме динамики преступности, Президента интересовало качество проводимого в стране следствия и доведения до суда ряда громких уголовных дел, которые Глава государства держит на личном контроле. Также была подчеркнута важность борьбы и оперативного раскрытия преступлений в сфере высоких и компьютерных технологий.



Именно киберкриминал в мире растет наибольшими темпами, как и ущерб от таких преступлений для граждан, бизнеса и целых государств. Поддержку белорусским следователям в этом направлении должен оказать создаваемый в структуре комитета Институт повышения квалификации и переподготовки.



Одним из последних масштабных дел в сфере кибербезопасности стало мошенничество в системе М-банкинга. Пострадавших от преступных действий уже более 500, расследование дела продолжается, подозреваемые установлены.



