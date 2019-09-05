Криминогенная ситуация в стране и работа милиции. Президент принял с докладом министра внутренних дел

Обратная, темная сторона цифровизации. Количество преступлений в сфере высоких технологий с января выросло почти в 2 раза, немного не дотянув до 5 тысяч.

Такие данные в докладе Главе государства сегодня озвучил Министр внутренних дел Юрий Караев. Другой приметой времени остается снижение тяжких и особо тяжких преступлений. Это говорит о спокойной обстановке в стране и обществе, в чем немалая заслуга как раз милиции. Яркий пример, который привел Глава государства, – оперативное раскрытие дерзкого ограбления ювелирного магазина в Минске. МВД и силовики в целом достойно ответили на вызов, брошенный грабителями.