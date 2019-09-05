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Криминогенная ситуация в стране и работа милиции. Президент принял с докладом министра внутренних дел
Количество преступлений в сфере высоких технологий с января выросло почти в 2 раза
Обратная, темная сторона цифровизации. Количество преступлений в сфере высоких технологий с января выросло почти в 2 раза, немного не дотянув до 5 тысяч.
Такие данные в докладе Главе государства сегодня озвучил Министр внутренних дел Юрий Караев. Другой приметой времени остается снижение тяжких и особо тяжких преступлений. Это говорит о спокойной обстановке в стране и обществе, в чем немалая заслуга как раз милиции. Яркий пример, который привел Глава государства, – оперативное раскрытие дерзкого ограбления ювелирного магазина в Минске. МВД и силовики в целом достойно ответили на вызов, брошенный грабителями.
Ситуация с преступностью в стране в целом под контролем, отметил министр, отвечая на вопросы журналистов
В настоящее время в системе МВД по поручению Президента проводится системная работа над ошибками. В частности, под пристальным вниманием соблюдение дисциплины самими правоохранителями, качество сбора доказательств по коррупционным делам и оперативная реакция на обращения граждан, включая сообщения из Всемирной паутины.Напомним, критика системы МВД прозвучала от Президента на резонансном совещании с правоохранителями 20 августа. Милиции касались такие вопросы, как недобросовестный сбор улик, преследование людей по коррупционным статьям лишь на основании доносов, чрезмерная жестокость при задержании и игнорирование справедливых нареканий граждан. Много времени на устранение изъянов Глава государства силовикам не дал.
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