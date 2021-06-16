3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Критика от Президента в Орше: смена руководителя на мясоконсервном комбинате, фабрику художественных изделий отдадут льнокомбинату
Рабочая поездка Президента по Витебской области накануне принесла немало критики. Главу государства не удовлетворили темпы строительства цеха на Оршанском мясоконсервном комбинате. Новому директору, а назначение случилось прямо на стройплощадке, предстоит оправдать ожидания и ввести в строй, фактически, новый завод.
Предприятие имеет стратегическое значение для региона. Ориентировано на переработку местного сырья от современных животноводческих комплексов, которые растут вместе с активным развитием Оршанского района. По плану здесь должен появиться масштабный комплекс с высокой степенью переработки сырья. Однако объект готов лишь на 83 %. Вместо заявленной сдачи летом - завершение стройки намечено только на ноябрь. Президент поручил заняться ценами на строительство, а также обеспечить контроль за проведением административных процедур, в том числе и по тендерам.
Фабрику художественных изделий отдадут льнокомбинату
Фабрику художественных изделий тем временем решено отдать с 1 августа льнокомбинату. Президент приехал на предприятие, чтобы определить, хороша ли идея создания здесь еще одного производства - по пошиву обуви. Есть инвестор. Но на фабрике не ожидали, что Александр Лукашенко пройдется по всем цехам. В итоге руководителям досталась критика. Поручение - в короткие сроки навести здесь порядок.
Президент
Все
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Лукашенко поставил задачу за пятилетку удвоить экспорт льняной продукции
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Сторонники меньшинств в США заявили о намерении "пойти на Вашингтон народным маршем"
В Амстердаме зафиксированы нападения на футбольных болельщиков - 2 человека похищены или убиты
"Хезболла" обстреляла базу израильских ВМС "Стелла Марис" под Хайфой
Путин: Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов