Президент Беларуси Александр Лукашенко - политик для трудных времен. Такого мнения придерживается польский политик Кшиштоф Толвински, комментируя интервью главы государства французскому журналу Le Point, в котором белорусский лидер ясно и без политического увиливания говорит о причинах хаоса в Европе и возможных путях выхода из него.

Его главный призыв к европейским лидерам: не идите путем войны, идите путем переговоров и диалога - только это ведет к миру.

Толвински подчеркивает, что белорусы сами выбрали своего Президента, не поддавшись внешнему влиянию, и это политическая правда. В отличие от Польши, которая, по его мнению, давно утратила политический суверенитет и втянулась в украинский конфликт как логистический центр НАТО.

Кшиштоф Толвински, лидер партии "Фронт" (Польша):

"Президент Александр Лукашенко отметил очень важный момент в наших европейских отношениях, то есть недооцененную и приуменьшаемую роль (пожалуй, по внутренним причинам) Франции. Поскольку Франция в силу своего современного положения как ядерного государства (здесь это несколько раз было подчеркнуто, но также со своего опыта и менталитета, скажу) не относится к числу государств, скажем так, агрессивных и нарушающих мир, порядок и уклад в Европе. В отличие от всех, кого мы знаем, например, от Германии и Республики Польши. Мы просто полностью провалили экзамен. Мы показали соседям и миру, что оборонительный пакт НАТО мы сумели преобразовать. Мы растратили позицию оборонительного пакта НАТО, представив его как агрессивный военный блок, который вовлекся в братоубийственный украинско-российский конфликт как одна из сторон, не имея на это ни какой-либо правовой легитимности, ни тем более мандата своих обществ, народов, государств, которые образуют эту структуру".

Кшиштоф Толвински подчеркивает: интервью Лукашенко - это своеобразный политический азимут, который указывает на необходимость диалога, уважения суверенитета и отказа от военной эскалации.