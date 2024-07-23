Кто, где и когда должен навести порядок? Лукашенко подписал распоряжение об устранении последствий стихии

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 июля подписал распоряжение об устранении последствий опасных метеорологических явлений. Документ подготовлен по итогам проведенного главой государства 19 июляселекторного совещания, на котором детально обсуждались вопросы преодоления последствий стихии, затронувшей ряд регионов страны. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой впресс-службубелорусского лидера.



Распоряжение принято в целях устранения последствий стихии, снижения размеров вреда, причиненного окружающей среде, и материального ущерба, восстановления нормальных условий жизнедеятельности населения.



Президент, в частности, поручил Министерству энергетики обеспечить:





до 1 августа 2024 года подключение к электроснабжению всех обесточенных домовладений;

до 22 августа 2024 года перевод временных схем электроснабжения от дизельных генераторных установок на электроснабжение от линий электропередачи;

до 31 декабря 2024 года проведение анализа состояния электрических сетей и подготовку предложений о повышении надежности электроснабжения ответственных потребителей и населенных пунктов.

Министерствам лесного хозяйства, природных ресурсов и охраны окружающей среды, образования, а также Управлению делами Президента Республики Беларусь, Национальной академии наук Беларуси поручено завершить работу по очистке доступных лесных насаждений от ветровально-буреломных деревьев и их частей, образовавшихся вследствие опасных метеорологических явлений в июле 2024 года, путем проведения:

до 1 ноября 2024 года - сплошных санитарных рубок;

до 31 декабря 2024 года - выборочных санитарных рубок и уборок захламленности.

Министерство промышленности должно обеспечить:

совместно с ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" по заявкам Министерства лесного хозяйства и Управления делами Президента Республики Беларусь до 1 ноября 2024 года изготовление и поставку до 100 сортиментовозов МАЗ для вывоза древесины;

совместно с ОАО "АМКОДОР" - управляющая компания холдинга" выполнение всех контрактных обязательств перед Министерством лесного хозяйства по поставкам лесозаготовительной техники в ранее согласованных объемах.

Главой государства поручено облисполкомам организовать привлечение граждан к проведению работ по уборке захламленности на соответствующих территориях, а также обеспечить восстановление поврежденных капитальных строений (зданий, сооружений) и их частей (несущих конструкций, кровель, ограждений и прочего), в том числе:

Брестскому облисполкому на территории Брестской области:

до 1 августа 2024 года - в жилищном фонде, на требующих первоочередного восстановления объектах, предназначенных для обеспечения и обслуживания производства, заготовки, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции и обработки ее отходов;

до 15 августа 2024 года - на объектах социальной сферы;

до 30 августа 2024 года - на объектах сельхозназначения;

Витебскому облисполкому на территории Витебской области:

до 2 августа 2024 года – на объектах сельхозназначения, расположенных на территории Ушачского района;

до 15 августа 2024 года - на объектах сельхозназначения, расположенных на территории Верхнедвинского района;

Гомельскому облисполкому на территории Гомельской области:

до 1 сентября 2024 года - в жилищном фонде;

до 15 сентября 2024 года - на объектах сельхозназначения;

до 21 сентября 2024 года - на объектах социальной сферы;

Гродненскому облисполкому на территории Гродненской области:

до 23 августа 2024 года - в жилищном фонде и на объектах социальной сферы;

до 1 сентября 2024 года - на объектах сельхозназначения;

Минскому облисполкому на территории Минской области:

до 26 июля 2024 года - в жилищном фонде и на объектах социальной сферы;

до 19 августа 2024 года - на объектах сельхозназначения;

Могилевскому облисполкому на территории Могилевской области:

до 1 августа 2024 года - в жилищном фонде;

до 20 августа 2024 года - на объектах социальной сферы;

до 1 октября 2024 года - на объектах сельхозназначения.