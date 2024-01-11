Кто может рассчитывать на амнистию и предстоящие изменения в Уголовный кодекс Беларуси, обсудили на совещании у Президента

Предстоящая амнистия и изменения в Уголовный кодекс. Актуальным правовым вопросам сегодня наш Президент посвятил дискуссионное совещание во Дворце Независимости. В этом году амнистия будет приурочена к юбилейной дате: 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.



Неизменно ключевые требования Президента - справедливость и индивидуальный подход. Рассчитывать на помилование могут только те, кто искренне раскаялись, возместили ущерб в полной мере и не представляют угрозу для страны. Каждый такой случай в индивидуальном порядке рассмотрит комиссия по помилованию. Еще один вопрос - предстоящие изменения в Уголовный кодекс. Речь идет о соразмерности наказания за совершенные преступления. И здесь тенденция идентичная: в основе всего должен быть принцип справедливости. Планируется пересмотреть санкции за менее тяжкие преступления.

Илона Красутская расскажет подробнее обо всех предлагаемых новшествах.

Два резонансных документа. Но в данный момент самый ожидаемый, как для осужденных, так и их родственников - законопроект об амнистии. Еще в начале совещания она звучала как предполагаемая. Но в процессе стало понятно, шанс изменить свое будущее осужденные получат в этом году. Кто-то выйдет на свободу, а кому-то сократят срок отбывания наказания на год. Так кому и на каких условиях?! На этот раз многое будет по-другому.





Одним из таких важных вопросов стало предполагаемое объявление амнистии.



"В этом году мы отметим 80-летие со дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, - сказал глава государства. - И если мы примем положительное решение, то с учетом особенности даты амнистия должна иметь отличия. Надо будет более внимательно посмотреть на женщин и детей, на женщин с детьми, другие категории осужденных. Надо подойти к вопросу амнистии нетрадиционно".

"Понятно, что в парламенте законопроект также обсудят, проанализируют со всех сторон, - продолжил Александр Лукашенко. - Тем более работать предстоит новому составу - людям со свежим взглядом, идеями. Но надо учитывать и криминогенную ситуацию в обществе. Обратите внимание на недостатки предыдущих амнистий, чтобы их не повторить".

Гуманность - это и про сам жест государства - к наиболее значимым датам и событиям проводить амнистию. И про то, каким образом будут определять, кто может на нее рассчитывать. Наш Президент в этом вопросе всегда ориентирует на справедливость и индивидуальный подход.

Кто может рассчитывать на амнистию?

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

В основу нового законопроекта МВД предлагает положить структуру закона об амнистии 2022 года. Речь идет о безусловном освобождении от всех видов наказания, а также прекращении предварительного расследования по уголовным делам в отношении лиц, совершивших преступления, не представляющие большой общественной опасности или относящиеся к категории менее тяжких. В этой связи на амнистию смогут рассчитывать несовершеннолетние, беременные женщины, женщины и одинокие мужчины, имеющие детей в возрасте до 18 лет, лица пенсионного возраста, инвалиды I и II групп, больные активной формой туберкулеза, больные онкологическими заболеваниями и ВИЧ-инфицированные, ветераны боевых действий на территории других государств, граждане, пострадавшие от катастрофы на ЧАЭС, лица льготной категории граждан. Предлагается освободить лиц, совершивших преступления, не представляющие большой общественной опасности, которым назначено наказание в виде ограничения свободы либо лишения свободы.

"Кроме того, предлагается сократить срок наказания на один год совершившим преступления в возрасте до 18 лет, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; совершившим коррупционные преступления", - продолжил министр внутренних дел Беларуси.

Прямо во время совещания его участники предложили расширить категорию тех, кто может претендовать на амнистию. Президент поддержал. Случаи в жизни бывают разные: кто-то оступился, есть и такой фактор как стечение обстоятельств. Поэтому шанс должен быть.

В качестве одного из новшеств планируемой амнистии было предложено сократить срок наказания на 1 год многодетным женщинам, имеющим на иждевении трех и более детей в возрасте до 18 лет, не лишенным родительских прав, осужденным за совершение убийства либо причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть, без отягчающих ответственность признаков. "Предполагается применить данную инициативу примерно к 10 осужденным женщинам. Всего таких 20. Данное предложение носит социально-гуманный характер, направленно в первую очередь на скорейшее воссоединение матерей со своими детьми", - сказал на совещании глава МВД.

Иван Кубраков привел и конкретный пример по одному из таких дел. Осужденная отбывает наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет за убийство мужа. До осуждения характеризовалась удовлетворительно, работала администратором в кафе, с высшим образованием, имеет на иждивении трех малолетних детей, не лишена родительских прав. Дети в настоящее время находятся на попечении у дедушки. Согласно материалам дела, преступление было совершено в ходе ссоры на почве неприязненных отношений с мужем. Мужчине был нанесен один удар ножом в область груди. Было установлено, что в день преступления потерпевший хватал свою жену за одежду, бросал на пол, разбил ей голову, вырывал из рук телефон, не давая сделать звонки для обращения за помощью и покинуть квартиру. После совершения преступления скорую помощь женщина вызывала сама, а до ее приезда оказывала мужу первую медицинскую помощь.

"Так зачем ее вообще посадили, если она защищала саму себя? Если муж издевался над ней? - сказал Президент. - Поэтому нам надо принципиально с каждым человеком разбираться, а не чохом их освобождать или наказывать".



Иван Кубраков по итогам совещания подчеркнул, что Президент при проведении амнистии поручил подходить индивидуально.

Президент о справедливости мер уголовного наказания

Принцип справедливости - это вообще ориентир для всех государственных органов и руководителей при принятии решений. Наша политика неизменна: главное - человек. Потому Президент всегда требует внимательно подходить к людским проблемам: будь то это прием граждан либо любое другое обращение в вышестоящие инстанции. Что говорить, тем более, когда речь идет о людских судьбах! Административные кодексы в Беларуси обновили. Теперь на очереди - Уголовный.

"Справедливость должна пронизывать весь уголовный закон и практику его применения",- подчеркнул глава государства.

Но так ли обстоят дела в действительности, поинтересовался Президент. Он обратил внимание, что криминогенная обстановка в стране нормальная и нет никаких чрезвычайных ситуаций. В качестве примера Александр Лукашенко привел обстановку в Беларуси в период новогодних праздников. Как известно, накануне Нового года глава государства заслушал доклады руководителей силового блока, и, как пояснил Президент, сделал он это намеренно:"Один сигнал в общество, что Президент заслушал всех, и министры мне пообещали, особенно министр внутренних дел, что будет полный порядок в стране, - так и получилось. Всего девять правонарушений и ни одного тяжкого".

"То есть люди слышат, люди понимают. Просто нам надо встрепенуться и соответствующим образом заниматься практической профилактикой. Не просто позвать человека и пальцем возле носа потрясти, предупредить его, а (заниматься. - Прим. ред.) практической профилактикой, чтобы люди понимали, что любое преступление, правонарушение неизбежно повлечет за собой соответствующее наказание",- обратил внимание Александр Лукашенко.

В ряде статей УК появится альтернативное лишению свободы наказание

Ряд статей планируется обновить в Уголовном кодексе. Речь идет об альтернативных санкциях за менее тяжкие преступления.





Валентин Сукало, председатель Верховного Суда Беларуси: Когда в санкциях статьи за менее тяжкие и ненасильственные преступления нет ничего, кроме лишения свободы, конечно, судам очень сложно соблюдать такие необходимые принципы назначения наказания, как соразмерность, индивидуальность и справедливость. Чтобы облегчить работу судов, ВС предложил откорректировать эти санкции, предусмотреть в них обязательные альтернативные лишению свободы виды наказания. Это серьезно облегчит задачу судов по определению действительно справедливого наказания.

Проведенный Верховным Судом анализ показал, что в УК есть 35 статей за менее тяжкие, ненасильственные преступления, в санкциях которых отсутствуют альтернативные виды наказания, только лишение свободы. На них их будет обращено первостепенное внимание при подготовке поправок.



"Я не считаю, что в каждой из них нужно вводить альтернативные санкции, там есть и сложные, общественно опасные преступления", - заметил руководитель суда. По его мнению, альтернативные санкции могут быть введены по 24 составам преступлений из 35.

Предстоящая амнистия пройдет в год электоральной кампании - 25 февраля в единый день голосования будем выбирать депутатов всех уровней. Впереди нас ждут и президентские выборы. Александр Лукашенко уже ориентировал - год будет непростой. Желающих раскачать ситуацию со всех сторон хватает. У людей закономерно возникают вопросы. А тут еще амнистия. Не отразится ли это негативно на нашей внутренней криминогенной обстановке?!





Иван Кубраков: На сегодняшний день прогноз развития криминогенной обстановки в республике не вызывает серьезных опасений. Применение акта амнистии в 2022 году, которое мы проанализировали, не оказало существенного негативного влияния на состояние правопорядка в нашей стране. Применение амнистии также имеет и экономическую целесообразность. Дело в том, что одним из обязательных условий применения амнистии является полное возмещение причиненного ущерба потерпевшим. Это обстоятельство побуждает осужденных возместить причиненный их действиями вред. В период действия закона об амнистии 2022 года осужденными, отбывшими наказание в местах лишения свободы, возмещен ущерб в сумме Br4,5 млн.

Говоря о безопасности, наш Президент всегда подчеркивает, что глобально этот вопрос он берет вместе с силовиками на себя. За людьми - экономика. Граждане, которые не принимают активного участия, не вносят свой вклад в экономическое развитие страны, в итоге и пополняют ту негативную статистику правонарушений и преступлений. И к этому вопросу еще раз вернутся на уровне Президента.

"Конкретно, по-народному скажу: надо быть более осторожными при вынесении наказаний, особенно в суде, - подчеркнул Президент. - Для белоруса само появление в суде - это уже тяжелое наказание перед обществом, для большинства белорусов. Поэтому надо очень аккуратно к этому подходить - привлечению через судебные органы к ответственности".

Кстати, во время предыдущей амнистии на нее могли рассчитывать те, кто привлекался за протестные статьи. Впрочем, и без этого государство сделало для них немало. В том числе была создана специальная комиссия для тех, кто уехал, но очень хочет вернуться на Родину. Но экстремисты и террористы должны отвечать по всей строгости закона.

Иван Кубраков: Все понимают, что совершили эти люди. И на сегодняшний день проблема остается. К сожалению, те беглые, которые сегодня находятся за границей, пытаются влиять разным способом на наших граждан, особенно на молодежь, которая находится здесь. Но ситуацию мы контролируем, ведем разведку, в том числе и в интернете, потому что все это происходит дистанционно. У каждого, кто осужден за экстремизм и терроризм, была возможность обратиться к главе государства с прошением о помиловании. Заявления тех, кто такие прошения написал, были рассмотрены и частично удовлетворены. У остальных в МВД пока не видят особого раскаяния. Поэтому наше однозначное предложение - не применять амнистию к данной категории осужденных.





Пресс-секретарь Президента Беларуси об итогах совещания во Дворце Независимости

Как Президент смотрит на выдвинутые инициативы, в том числе и в плане изменений Уголовного законодательства, по итогам совещания рассказала журналистам пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

По ее словам, обсуждение, длившееся около двух часов, строилось с акцентом на два важнейших принципа, о соблюдении которых неоднократно говорил глава государства. "Индивидуальный подход и принцип справедливости - на этом делал акцент Президент все совещание", - подчеркнула пресс-секретарь.

На отдельные моменты Александр Лукашенко обратил особое внимание ответственных лиц. "Например, Президент говорил о работе Комиссии по вопросам помилования при Президенте Республики Беларусь. Тут принципы и требования Президента следующие: работа комиссии должна постоянно совершенствоваться, Президент ждет от комиссии предложений", - отметила Наталья Эйсмонт. И, безусловно, в основе предложений комиссии, выдвинутых на уровень главы государства, должны лежать принцип справедливости и индивидуальный подход.

Во время совещания затрагивалась также работа правоохранительных органов и их отдельных структурных подразделений - инспекций по делам несовершеннолетних и Департамента по исполнению наказаний.



"Отдельно обсуждались вопросы, связанные с преступлениями по наркотическим статьям. Здесь понятна роль комиссий по делам несовершеннолетних и понятно, что Президент ждет усиления работы этих комиссий. Такой сигнал был сегодня подан", - добавила пресс-секретарь.