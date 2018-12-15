Кульминацией пресс-тура российских журналистов стала встреча с Главой белорусского государства

Беларусь - открытая страна. В этом убедились около сотни журналистов, блогеров и политологов. На протяжении недели они посещали крупные предприятия, спортивные и культурные объекты. Кульминацией пресс-тура традиционно стала встреча представителей российского медиапространства с Главой белорусского государства. Прозвучало около полутора десятков вопросов, но список затронутых тем в ответах Александра Лукашенко как минимум вдвое больше. Дискуссия, которая развернулась накануне во Дворце Независимости, уже вызвала заметный резонанс в России. Увиденное и услышанное в эти дни в Минске станет и основой для новых журналистских материалов, и поводом для размышлений. Некоторые из участников пресс-тура уже активно делятся впечатлениями в блогах и в социальных сетях, другие анонсируют выход в эфир своих специальных репортажей на будущей неделе. Потенциальная аудитория читателей и зрителей - миллионы человек от Калининграда до Владивостока.

Чем запомнилась Беларусь российским журналистам, поинтересовалась Вероника Бута. Свой вопрос Александр задать не успел, но сильно не расстроился. Частично ответ молодой блогер уже получил во время пресс-тура по стране. Сфера журналистских интересов - культура и история (а потому как нельзя кстати в программе пришлись Витебск и Полоцк), но после нынешней поездки его страничку в Live Journal, вполне вероятно, разнообразят и другие темы. А пока самые яркие впечатления от первых экскурсий уже опубликованы. Интернет-аудитория его Live Journal - 600 тысяч человек. Потенциально такое количество благодаря Александру узнают Беларусь чуточку лучше. Это видео, записанное в стенах Дворца Независимости, по возвращении в Москву тоже найдет свое место в блоге и будет наверняка дополнено собственными наблюдениями и впечатлениями. Личное общение с Президентом - неотъемлемая часть пресс-тура российских журналистов, каждая такая встреча неизменно вызывает заметный резонанс в СМИ. А потому к такому разговору - особый интерес, и, безусловно, подготовка и со стороны организаторов, и со стороны самих участников. Какой именно вопрос задать, как его преподнести, как быть услышанным. В этом году - новый формат. К журналистам и блогерам присоединились представители экспертного сообщества. Оно и понятно, ведь и одни, и вторые формируют общественное мнение: одни в качестве авторов статей и сюжетов, другие - в качестве гостей, высказывающих мнение в этих самых статьях и сюжетах.



События вокруг нас задают тон разговору: журналистов интересует самое актуальное и злободневное. Красной нитью практически через все вопросы и ответы, так или иначе, и это не удивительно, проходили белорусско-российские отношения и судьба нашей интеграции. Но пикантности предстоящей дискуссии (незадолго до начала встречи с Александром Лукашенко предполагали журналисты и эксперты в кулуарах) должны были придать несостоявшиеся договоренности за день до этого в Бресте. Да, на самом деле, к этой теме не раз возвращались. Позиция Президента ясна: договорились - нужно выполнять. Но пока рано ставить крест на интеграции - опережает реакцию журналистов Глава государства.



Президент анонсирует: переговоры с Владимиром Путиным предварительно намечены на 25 декабря. В любой интеграции без сложностей не бывает. А ведь и без этого проблем хватает - мировая обстановка сейчас не самая простая. И Беларусь как никто другой это чувствует и знает. Позиция нашей страны известна: сделать все ради сохранения мира и безопасности.



И если эти слова Главы государства сюрпризом для журналистов не стали (Александр Лукашенко часто во всеуслышание озвучивает эту проблему), да и Минск себя уже зарекомендовал площадкой для мирного разрешения многих конфликтных вопросов. А вот презентация белорусского сока из президентского сада стала для участников встречи неожиданным открытием.



К слову, сразу же после встречи журналисты поспешили рассказать, в том числе и о новых белорусских новинках, своим зрителям и читателям.



Всего в зале прозвучало порядка полутора десятков вопросов, но список затронутых тем в ответах Александра Лукашенко как минимум вдвое больше: от глобальных (геополитика, ОДКБ, ВТО, военное сотрудничество, информационный обмен, IT) до вопросов личных (вместе искали рецепт от лицемерия, от фейков, говорили о братьях наших меньших, о вечном, думали об идеальном будущем для Беларуси).

