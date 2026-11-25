Ситуация в Украине может радикально развернуться. Об этом заявил Александр Лукашенко в интервью журналу Le Point. Полная версия разговора опубликована 25 ноября во Франции. Глава белорусского государства оценил риски, с которыми могут столкнуться стороны конфликта.

Какие события и процессы послужили началу конфликта в Украине? Почему решения по Европе должны принимать мы, а не американцы? Как Лукашенко слышат на Западе? И на что готова белорусская сторона, чтобы только прекратить войну среди славянских народов?

Интервью Президента Беларуси французскому журналу Le Point

"Эксклюзив. Александр Лукашенко" - с такими заголовками 25 ноября вышла интернет-версия Le Point, французского еженедельника для элит с более чем 7-миллионной аудиторией, чья журналистка Анн Нива взяла интервью у белорусского лидера.

С самой записи интервью французы не были очень оперативны, как это принято у нас. Но спустя время выдали все с пометкой "эксклюзив". Анн Нива разговор смогла вести на достаточно понятном русском (журналистка работала в Москве, учила язык в университете). Проевропейское утилитарное отношение ко всему русскому, хоть Нива и позиционирует себя нейтрально, внутри вопросов отслеживалось.

Анн Нива отметила, если Россия не может одержать военную победу над Украиной, почему она диктует европейцам, как им строить свою безопасность? "Как Вы видите выход из этой ситуации?" – спросила она.

"Я от вас впервые слышу, что европейцы на основании этого тезиса, о котором вы сказали, не хотят разговаривать о будущем нашего Европейского континента, - заметил Александр Лукашенко. - О структуре (безопасности. - Прим. ред.) в том числе. Структура безопасности - это и есть в будущем главное. Я почему говорю "нашего континента", потому что Беларусь является центром Европы. Это не мы придумали, это общепризнано".

Глава государства обратил внимание, что география играет немаловажную роль в политике. Географический центр Европы находится на севере Беларуси, в городе Полоцке, и, как убежден белорусский лидер, европейцы не могут просто отмахнуться от этого факта.

"Вы мне назвали причину, по которой Европа не хочет разговаривать с нами, с Россией. От Беларуси кое-что зависит в этой системе безопасности", - уверен он.

Александр Лукашенко также обратился к истории. С учетом географического положения через белорусские земли не раз проходили крупные военные конфликты. "Мы это все помним. Я как историк хорошо знаю историю своего государства. Поэтому я буду говорить о том, что не только от России, но и от нашего народа, от нашей Беларуси кое-что зависит", - констатировал глава государства.

Свидетельством того факта, что формирование новой структуры безопасности в Европе невозможно без участия Беларуси, Александр Лукашенко назвал контакты с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. "Мы разговариваем с ним по телефону, люди встречаются его и наши", - отметил белорусский лидер.

Журналист поинтересовалась, о чем беседуют лидеры Беларуси и Франции. "Мы говорим с ним о мире. И то, что я слышу в средствах массовой информации, - это совсем другое. Это противоречит тому, о чем мы разговариваем", - заявил Александр Лукашенко.

"Он говорит о том, что на Европейском континенте должен быть мир, и в Украине прежде всего, и что исключить Россию, Беларусь из процесса мирного урегулирования и будущего Европы невозможно, - продолжил Президент. - Прагматично многие вопросы обсуждаем - установление нормальных экономических отношений и так далее. Я вижу, что это абсолютный прагматик, он понимает, что происходит".

Витки истории

Как Европа, Россия и Беларусь когда-то гарантировали друг другу "отвод войск", соглашения в Будапеште - ремарка о том, что не единожды ЕС уже пытался менять правила игры, прозвучит с белорусской стороны. Это очевидно для всех: историю так просто нельзя поменять. И нынешние переговоры по Украине и опять возвращение к теме "отвода войск" в нее тоже войдут. Как на это смотрит белорусский лидер?

Оптимист ли Лукашенко?

Анн Нива поинтересовалась: "Есть движение, значит, вы оптимист насчет результатов этих переговоров. Вы считаете, что это идет к лучшему?"

"То, что европейцы принимают участие, это очень важно. Россия же вообще не была склонна к тому, чтобы европейцы принимали участие. Сейчас согласилась. Видите, есть движение, и переговорный процесс на этом основан, - подчеркнул белорусский лидер. - Первого раунда мало. Второй раунд и участие европейцев - это прогресс. И не только в том, чтобы остановить непонятно какую войну вас (Европы. - Прим. ред.) с Россией. Но это прогресс для будущего Европы. В этом отношении надо двигаться".

Подключение европейских политиков публично к ситуации эксперты оценивают, как в первую очередь нужное самим европейским политикам. Не последнюю роль сыграл внутренний накал в государствах.

Переговоры без учета "субъектности" Украины

Тимур Шафир, секретарь Союза журналистов России:

"Недавно, в том числе премьер Финляндии, они по собственной инициативе вышли на какие-то телефонные переговоры, это вызвало очень негативную реакцию в руководстве Евросоюза. Без руководства Евросоюза, конечно же, окончательную конфигурацию мирную представить себе достаточно сложно еще и по той причине, что, по сути, руководство Евросоюза, точнее, четырех крупнейших сил в Европе, помимо ЕС, это руководство Германии, Франции, Великобритании, которая в ЕС не входят, и брюссельское правительство. Так вот они, по сути дела, и являются инициаторами и, собственно говоря, одной из сторон этого конфликта. Там субъектность Украины очень сильно преувеличена. По сути дела, Украина сейчас является марионеткой и выполняет все те указания, которые ей поступают в основном из штабов этих четырех стран".

Тезисы Минской конференции по безопасности

Анн Нива обратила внимание, что на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности белорусский лидер заявил, что война в Украине в ближайшие месяцы будет закончена. При этом он подчеркнул, что от этого конфликта устали все. В этой связи журналист поинтересовалась, чувствует ли глава белорусского государства эту усталость у представителей российской элиты.

"Я это не чувствую, я знаю, что устали не только в Украине и в России, но и у вас, в Европе, и у нас - от этого все устали. Любая война - это голова людей. Если в голове сложилось, что завтра будем воевать, то вопрос, образно говоря, куда танки двинуть, - это дело времени, - сказал Александр Лукашенко. - Война длится уже почти 5 лет. Кровопролитная предыдущая война закончилась за четыре года".

Он подчеркнул, что эта усталость есть не только у элит, но и у простого народа по обе стороны конфликта. Это же касается и белорусов с европейцами. "У нас тоже усталость от этого. То есть в голове уже сложился определенный алгоритм. Дело времени. Я считаю, что в ближайшее время надо определиться", - добавил Александр Лукашенко.

Как подчеркнул глава государства, во время войны всегда могут сложиться те или иные неожиданные ситуации. "Не надо думать, что сегодня украинцы или россияне побеждают на фронте, и завтра так будет. Война - это острый конфликт, - подчеркнул Президент. - Завтра ситуация может развернуться радикально".

Он не исключил варианта, при котором в конфликт может ввязаться Североатлантический альянс: "И не наемниками, как сейчас. С вашей стороны наемников там хватает. И белорусов там хватает по обе стороны - наемников".

Не безвременные возможности войны

Есть еще один тезис, на котором делают акцент эксперты: не безграничные и не безвременные возможности в любом, даже самом дорогом конфликте.

Арман Абовян, руководитель отдела международных отношений партии "Процветающая Армения":

"Ресурсное истощение Европы, ресурсное истощение Украины, ресурсное истощение конфликта. Война сама себя уже, скажем, убивает. Есть такое выражение: война убила сама себя. И именно в этот момент миротворческий посыл Президента Лукашенко на самом деле очень-очень важен и оценивать его, кроме как в крайне позитивном формате, достаточно сложно. Это очень правильно, очень верно, очень своевременно, почему бы и нет, очень благородно. На самом деле если в политике нет простых человеческих моментов и благородства, то это превращается уже в совсем другую историю".

Шторм в странах Европы

Еще один вопрос с белорусской стороны: бояться ли французы ввязаться в эту войну? Ответа не последует. С учетом того, что сейчас глобально происходит во Франции - неконтролируемые протесты, жесткие задержания, мародерство, общество штормит. Сейчас этот шторм подхватил Брюссель, Амстердам, Вильнюс в меньшей степени. Но люди выходят на улицы против милитаризации, за счет которой и урезается бюджет на социальные выплаты, зарплаты и медицину. О такой демократии никто говорить не хочет. Тем не менее есть еще один президентский прогноз: та же Франция еще столкнется с такими внутренними проблемами, что на внешние не будет хватать сил.

"У вас хватает проблем (во Франции и в Евросоюзе в целом. - Прим. ред.), они появляются все больше и больше. От вашей так называемой демократии. Никакой демократии (на самом деле там нет. - Прим. ред.)", - сказал Президент.

Классика европейской журналистики

А дальше была классика европейской журналистики: спросить Лукашенко, "считает ли он себя диктатором", вспомнить про 2020-й, больше не задавая никаких вопросов про Беларусь и, конечно, узнать, какой же он, Путин"?

Журналист отметила, что Александр Лукашенко хорошо знает своего российского коллегу Владимира Путина и его окружение. Она поинтересовалась, на какие компромиссы может пойти Россия, чтобы остановить конфликт в Украине. "На какие компромиссы могла бы пойти Россия, надо у россиян спрашивать, - заметил глава государства. - Там клочок земли этой остался, не завоеванный Россией в Донбассе - эти 9 или 11 %".

Белорусский лидер полагает, что армия России в любом случае выйдет на границы территорий, которые определены по Конституции как российские. "Они (российские войска. - Прим. ред.) все равно, если будет продолжаться война, выйдут на границы Донбасса. Из этого надо исходить. Если не будет той эскалации, о которой я говорил", - подчеркнул белорусский лидер.

Как обстоят сейчас дела на нашей границе, какими вообще принципами руководствуется Беларусь, понимая, что конфликт рядом и что союзники воюют. Эта позиция не раз проговаривалась белорусской стороной и еще раз после вопросов журналистки для Парижа.

Приграничная позиция Беларуси

Президент пояснил, что в приграничных районах на западе и на юге Беларусь предпринимает необходимые меры безопасности на случай обороны. "Пограничники стоят, а в тылу стоят силы специальных операций. Да, мы защищаем. Но наступать мы не способны", - сказал он.

Он обратил внимание, что в Беларуси сложные условия для ведения любого рода боевых действий - лесисто-болотистая местность. "Поляки, украинцы и прибалты прекрасно понимают, что это обернется тяжелыми последствиями", - сказал Александр Лукашенко.

Интервью Президента Беларуси французскому журналу le Point

Были в интервью и откровенно интересные, если можно так сказать, моменты по реакции французской журналистки на значимость событий, предвосхищавших конфликт.

"Не надо было украинцам сжигать русских людей в Одессе, как это было в свое время, и запрещать русский язык", - сказал Александр Лукашенко.

"Это было очень важно для русского человека… Они на русском языке там разговаривали - на востоке (Украины. - Прим. ред.). Что в этом плохого? Вы - француженка - отлично разговариваете на русском языке. Отец ваш был славистом, он прекрасно знал и любил Россию. Но не меньше и Францию. Что, нельзя было этой политики придерживаться?" - резонно заметил глава государства.

Затронул разговор и роль американцев в этой ситуации. Кто реальный миротворец, а кто не понимает, что Европа - это в первую очередь наш дом. Личные истории: отношения Лукашенко сейчас к Зеленскому, что по-прежнему, несмотря на повторение ситуации, предлагает белорусская сторона, только чтобы прекратить войну среди славянских народов.