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Леонид Кучма: для мирного диалога альтернативы Минску нет
О роли Минска в качестве переговорной площадки по украинскому вопросу шла речь сегодня на встрече Александра Лукашенко с Леонидом Кучмой. Он снова представляет Киев на переговорах, которые возобновились в белорусской столице.
Напомним, Леонид Кучма был главой украинского государства с 1994 по 2005. Но из политики не ушел, экс-президент по-прежнему вовлечен во многие вопросы. При нем в 2014 была достигнута первая договоренность о прекращении огня в стране. Леонид Кучма был представителем Украины на переговорах о мире на протяжении 4 с половиной лет. Осенью прошлого года он оставил эту работу. Накануне новый Президент Украины Владимир Зеленский попросил экс-представителя снова включиться в работу контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Политик согласился и проанонсировал, что уже есть предложения, которые помогут в минском процессе.
Сегодня на встрече с Главой белорусского государства Леонид Кучма еще раз подтвердил, что белорусская столица по-прежнему имеет колоссальное значение для Киева. Минску альтернативы нет. Президент Беларуси не скрывал, что Леонид Кучма всегда желанный гость в нашей стране.
На встрече обсудили и вопросы экономики. Основа двусторонних отношений - товарооборот
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