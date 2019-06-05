Леонид Кучма: для мирного диалога альтернативы Минску нет

О роли Минска в качестве переговорной площадки по украинскому вопросу шла речь сегодня на встрече Александра Лукашенко с Леонидом Кучмой. Он снова представляет Киев на переговорах, которые возобновились в белорусской столице.



Напомним, Леонид Кучма был главой украинского государства с 1994 по 2005. Но из политики не ушел, экс-президент по-прежнему вовлечен во многие вопросы. При нем в 2014 была достигнута первая договоренность о прекращении огня в стране. Леонид Кучма был представителем Украины на переговорах о мире на протяжении 4 с половиной лет. Осенью прошлого года он оставил эту работу. Накануне новый Президент Украины Владимир Зеленский попросил экс-представителя снова включиться в работу контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Политик согласился и проанонсировал, что уже есть предложения, которые помогут в минском процессе.







Сегодня на встрече с Главой белорусского государства Леонид Кучма еще раз подтвердил, что белорусская столица по-прежнему имеет колоссальное значение для Киева. Минску альтернативы нет. Президент Беларуси не скрывал, что Леонид Кучма всегда желанный гость в нашей стране.



На встрече обсудили и вопросы экономики. Основа двусторонних отношений - товарооборот

