Встреча Александра Лукашенко и Шавката Мирзиеева проходила в живописном месте - наш Президент пригласил коллегу в государственную резиденцию "Заславль". И хоть формат разговора, что называется, без галстуков, но именно такие моменты общения особенно ценны. Они позволяют поддерживать доверительный личный диалог. Диалог, который в итоге будет на пользу и партнерству двух стран. Интересный момент - встреча проходила в резной беседке с восточным колоритом.