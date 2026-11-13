Льну в Беларуси быть! Президент собрал чиновников на большой разговор о будущем отрасли

Краткий пересказ от ИИ

13 ноября в Орше состоялся большой разговор о развитии льноводческой отрасли в Беларуси.

Страна входит в тройку лидеров по возделыванию "северного шелка". Но результат этот дался непросто: немало сил и средств вложено в модернизацию. Загубить лен в стране не дал Александр Лукашенко.

Президент Беларуси всегда называл эту культуру стратегической и политический, а за спасение льноводческой отрасли Александр Лукашенко ввязался еще на старте своей президентской карьеры. Благодаря этому производство и переработку не загубили. Наоборот - модернизировали предприятия, стали технологичнее возделывать культуру, подключили ученых. Не все гладко, еще есть где приложить руку.

Не впервые Александр Лукашенко приезжает посмотреть, как обстоят дела на Оршанском комбинате. Предприятие со 100-летней историей. Сегодня это крупнейшее в Европе и СНГ текстильное производство по льну.

Президент: Решение спасать Оршанский комбинат было правильным

"Спасал я когда-то эту льноводческую отрасль, только жалея, что у нас такой комбинат. Ну а потом подумал, ну почему, если построили, значит, пускай работает", - сказал Лукашенко,

Президент обратил внимание, что только три государства в мире занимаются производством льна - Беларусь, Франция и Бельгия. Причем только в Беларуси налажен полный цикл - от выращивания до переработки и реализации льна и льнопродукции.

Что касается других стран, то Франция и Бельгия только выращивают культуру и продают ее. Лен тяжело производить, подчеркнул Лукашенко.

Он также отметил, что, вполне вероятно, учитывая сложность производства культуры, у Беларуси скоро не останется конкурентов на Западе.

Большая модернизация Оршанского льнокомбината

Лукашенко на Оршанском льнокомбинате

Последнее десятилетие (и даже чуть больше) прошло для Оршанского льнокомбината в режиме модернизации. Вложено немало средств. Процесс масштабный, но обновляться требует время, тем более что в составе пять фабрик. И сегодня белорусский лен покупают в 40 странах мира, получено 100 млн долларов на экспорте, больше трех лет идет работа на собственном волокне - фабрики стараются держать качество. Планируют закупки нового оборудования.

Президент Беларуси Александр Лукашенко напомнил, что ранее практически все оборудование для предприятий закупалось за рубежом. Тогда он ставил задачу, чтобы отечественная промышленность научилась производить хотя бы половину необходимого.

"Но если мы не можем чего-то там сложного, вот не можем телевизор произвести, но эту всю станину мы можем сварить, сделать. Как здесь решаются вопросы?" - спросил глава государства.

Генеральный директор РУПТП "Оршанский льнокомбинат" Олег Буянов пояснил, что, хотя отрасль называется легкой, оборудование на предприятии очень инновационное и сложное.

"Оно сложное, да, так мы же умные", - заметил Александр Лукашенко.

Буянов ответил, что предприятие пока опирается на самые передовые технологии, которые сегодня существуют. Президент уточнил, подключились ли отечественные промышленники к созданию оборудования, которое постоянно выходит из строя. Директор отметил, что по мелкой механизации и небольшим узлам комбинат уже может работать самостоятельно.

"Возьми на контроль, чтобы не только прессом и роботом занимался Каранкевич, а чтобы занимался серьезно. То, что необходимо для него. Ты подготовься, чтобы им ткнуть пальцем: вот это, ребята, ты как специалист понимаешь, что они могут, а что нет. Ну и чуть-чуть добавь 15 %, то, что они не могут", - поручил глава государства.

Основная задача - хорошее сырье

Волокно нынешнего года хорошее. Президенту показали, что такой котонизированный лен обрабатывают так, что похоже на хлопок. Уникальность Оршанского льнокомбината заключается в том, что его фабрики способны работать с любым типом волокна. С длинным и удобнее, и прибыльнее. Но было поручение Александра Лукашенко перерабатывать по максимуму и короткое.

Производители осторожничают - не спешат брать на себя такой груз, как кредиты, и наращивать мощности, понимая, что в итоге нужно давать серьезную отдачу. Главе государства показали, как организован технологический процесс в новом цеху. И пока было тихо (линия шумная) было слышно, как Президент радеет за свое.

"Потому что лен - это культура, это не зерно. Это очень сложная, тяжелая культура от производства до переработки. Нефть и газ качать с земли проще, чем заниматься льном. Но это надо", - подчеркнул глава государства.

В основном женский коллектив комбината Александр Лукашенко понимает как никто, ведь в свое время здесь трудилась Екатерина Трофимовна - мама Президента. В наши дни воплощенный в жизнь на предприятии амбициозный проект поможет вывести переработку "северного шелка" на новый уровень.

"Вы знаете мои подходы. Ничего ломать не надо. Мы умеем что-то делать - надо развивать и совершенствовать. Новое надо создавать - то, что мы не делали раньше. Но надо иметь людей, которые этому обучатся и будут делать. Поэтому лучше совершенствовать. Ничего не разваливая, не разрушая", - сказал Александр Лукашенко работникам предприятия во время запуска новой линии.

Лукашенко на Оршанском льнокомбинате запустил новую линию

Новая линия позволит переработать больше короткого льноволокна, наладить производство кольцевой пряжи высоких номеров с котонизированным льноволокном. Торжественный запуск состоялся вместе с Президентом.

В Европе, да и во всем мире носить льняные вещи - тренд. Одежда из него - показатель статуса. Лен называют природным антисептиком и кондиционером - такие вещи помогают переносить жару. Льняные костюмы есть и в гардеробе белорусского лидера.

Александр Лукашенко оставил автограф на первом метре, сошедшем с новой линии.

Льняные изделия оршанцы продают под брендом Pole Kvetak. Комплект постельного белья этой торговой марки одним из первых в стране получил Государственный знак качества. Беллегпром показал широкую линейку продукции. Умеют делать все - от текстиля для дома до экипировки для силовых структур.

Несмотря на торжественность момента для работников самого комбината, чиновников Президент собрал а большое совещание, чтобы обсудить проблемы и будущее льноводческой отрасли.

"Для Беларуси лен - культура не только стратегическая, но и политическая. На герб нашей страны посмотрите. Это и важная часть культурно-исторического наследия, один из наших символов и весьма обширный сегмент экономики. Можно сказать, наше золото, как у узбеков хлопок", - сказал глава государства, отметив, что климат для выращивания этой культуры в нашей стране подходящий.

"Сегодня Беларусь находится в тройке мировых лидеров по возделыванию северного шелка, вместе с Францией и Бельгией. Вот такая современная "льняная Нормандия - Неман" получается у нас", - образно сравнил Президент.

Президент: Не выживание, а развитие льноводческой отрасли

После распада Союза многие колхозы отказались от льна - тяжело, да и урожайность была не ахти. Но, как говорится, была бы политическая воля. Президент напомнил: сегодняшний результат стоил стране немалых усилий и средств.

"За прошедшие годы государством вложены огромные деньги в льняную отрасль. Это касается и уборочной техники, и модернизации льнозаводов, и разработки технологий возделывания, и научного сопровождения. Для меня важный момент - мы уже обсуждаем не выживание льноводческой отрасли, а говорим про ее развитие по всей цепочке создания добавленной стоимости", - подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко: Не обидеть крестьян, но настраивать механизмы помощи

В стране 19 льнозаводов, и результаты их работы очень отличаются. Не все работают с прибылью. Но любая модернизация, как и помощь в принципе в АПК, должна быть на конкретных условиях.

"Вертолетных денег у нас нет. Все, что выделяем, дается в долг на определенное время, за которое нужно внедрить технологию, выйти на экономические показатели бизнес-планов, - подчеркнул глава государства. - Вы с этими планами идете в банки и Минфин. Защищаете их и получаете денежные средства. Будьте добры выполнять то, что сами со своими коллективами рассчитали. Государству есть чем заниматься и что финансировать".

Президент отметил, что правительство сейчас работает над новой системой поддержки сельского хозяйства. Этот процесс, по его словам, затронет и льноводство.

Лукашенко призвал перенастроить господдержку льноводства в интересах сельчан Об этом глава государства заявил на совещании по вопросам развития льноводства, которое проходит на базе Оршанского льнокомбината

"Не обижая крестьян, надо перенастроить механизмы помощи так, чтобы получать нужное нам сырье и востребованную продукцию - пряжу, ткани и готовые льняные изделия. Рассматривать систему господдержки будем комплексно - дотации, госзаказ, удешевление, пилотный проект по экспорту льноволокна", - сказал Александр Лукашенко.

Караник о взаимодействии НАН и Минсельхозпрода по льну

Возделывать лен непросто - культура капризная. Чего стоит только семипольный севооборот. Все нужно соблюдать четко - от внесения удобрений до обработки сырья. Год труда можно загубить за несколько дней, если не сделать все по технологии. Ученые - на этом настаивал Лукашенко - должны быть в плотной связке с аграриями.

Владимир Караник, председатель Президиума НАН Беларуси:

"За последние 5 лет благодаря пристальному вниманию Президента, координирующей роли Минсельхозпрода, а, главное, труду работников сферы АПК ситуация по льну улучшается - растут урожайность, объем производства. Наука вносит свой скромный вклад, но основная тяжесть ложится на аграриев. Мы готовы более активно оказывать научно-методическое сопровождение".

Все основные работы в полях по льну завершены. Время обсудить проблемы - именно на них концентрировался Президент.

Лукашенко критикует за несоблюдение технологических регламентов

В частности, Президент отметил: "По-прежнему не соблюдаются технологические регламенты, прежде всего по подбору почв и их обработке. Земли выделяются только на один год. Это безобразие! И зачастую эти почвы непригодны для выращивания льна по кислотному составу и содержанию гумуса. Кроме того, в текущем году не выполнено задание по посевным площадям (не засеяно более 6,5 тыс. гектаров). Как так? Вы же сами эти задания для себя прописали. Почему не выполнили?"

По словам Александра Лукашенко, в некоторых хозяйствах вместо положенных 10 дней сев льна растянули больше чем на 20, а обработки от болезней вообще не проводились: "Теребление выполнялось больше месяца, а на Слуцком льнозаводе - практически полтора. Подъем льнотресты у них завершился 2 октября! О каком качестве сырья после таких нарушений технологии можно говорить? Как мне докладывают контролеры, на Шкловском льнозаводе лен не оборачивался. Я же помню, что в середине сентября там, на полях лежал гнилой лен, заросший сорняками. Сами гробите урожай и свои деньги, а потом приходите с протянутой рукой и просите выделить из бюджета. Дурница эта закончена в этом году".

Предостережение и ученым, и аграриям, и губернаторам - не наступать из года в год на один и те же грабли. Подбирать хорошие поля под лен.

На повестке была и экономика отрасли. Президент поручил разобраться с вопросами ценообразования на льняное сырье и показателями самого Оршанского комбината. Тем более что теперь под его крылом и Барановичское хлопчатобумажное объединение. Результаты его могли бы быть лучше.

В предприятие вложены десятки миллионов долларов, сырье удешевляется государством. "То есть сейчас вы получаете прибыль. Но это за счет предоставляемых льгот, преференций и субсидий на удешевление льноволокна. А без поддержки прибыль получили бы?" - поинтересовался глава государства.

Однако даже при наличии господдержки, экономические показатели работы льнокомбината оставляют желать лучшего: экспорт сокращается, на складах растут запасы, есть просроченные платежи.

"И, что совсем возмутительно, при всем при этом еще и воруют! Как докладывает МВД, в 2026 году в отношении сотрудников Оршанского льнокомбината возбуждены уголовные дела: в составе организованной группы украли пряжи почти на 54 тыс. рублей и более тысячи литров топлива!" - возмутился Александр Лукашенко.

Если Орша сама "кувыркается" (цифры и факты приведены), то как она справится еще и с присоединенным Барановичским хлопчатобумажным объединением (с февраля 2024 года присоединили)? - поставил вопрос глава государства. По словам Президента, при проведении преобразований руководство "Беллегпрома" утверждало, что это позволит вести единую сбытовую политику, стабилизировать финансы, выделить деньги на модернизацию.

Лукашенко: Каждый должен заниматься своим делом

Ревизия льноводческой отрасли самая серьезная. Сделано немало, но нужно выходить на новый уровень, считает Александр Лукашенко. Поэтому так жестко спрашивает за негатив. Хотя вопросов, требующих президентского внимания, сегодня и без льна хватает.

План по льну есть. Главное - выполнять. В стране определились с технологией выращивания, оптимальными сроками сева и уборки, с подходами к работе Оршанского льнокомбината и техническому переоснащению льнозаводов и тех, кто сеет "северный шелк. О том, что болело, стало понятно из доклада профильного министра.

Президент закрепил ответственных за льняную отрасль

Принципиально прошлись по всем вопросам работы отрасли, тем более что присутствующие погружены в выращивание и переработку, экономику культуры. Александр Лукашенко четко обозначил, кто за что отвечает впредь.

"Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия с завтрашнего дня как министр полностью отвечает за весь процесс - от возделывания до производства льноволокна. Это его ответственность в целом. Председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Караник с учеными должен выработать систему: поля, семена, уход, уборка, переработка и продажи", - сказал Александр Лукашенко.

Своя роль и у председателя концерна "Беллегпром" Надежды Лазаревич - она будет курировать продажи на экспорт. "Только она будет этим заниматься и нести за это персональную ответственность", - подчеркнул Президент.

Председателям облисполкомов поручено обеспечить соблюдение всех необходимых технологий в льноводстве. "За зиму определяетесь по полям с председателями райисполкомов, руководителями, которые будут заниматься льноводством. Может, надо расширить количество хозяйств. Определите эти хозяйства и закрепите за ними поля. Полностью вся технология", - сказал Александр Лукашенко.

Что касается ценообразования и экономики, это поручено контролировать помощнику Президента Надежде Котковец. "Создаст комиссию. Кого она туда включит, и как она будет работать - это ее дело", - отметил глава государства.

Своя задача стоит и перед промышленностью с ответственным за нее вице-премьером Виктором Каранкевичем. "Узлы и агрегаты, начиная от теребления и заканчивая производством продукции, - за вице-премьером, который отвечает за промышленность. Я не говорю, что они линию производственную изобретут. Но там куча того, что мы уже сегодня должны делать сами", - поставил задачу Президент.

Никаких иллюзий у участников разговора не осталось. С 2027 года льноводческую отрасль ждут изменения, по системе поддержке в том числе.

По словам министра сельского хозяйства Юрия Горлова, принято решение, что стоимость короткого льноволокна прекратят удешевлять за счет господдержки. Вместо этого дотации направят на поддержку сырья лучшего качества. "Со следующего года эту дотацию мы перераспределим на длинное льноволокно, которое является более качественным, чем короткое", - пояснил он.

Аналогичные подходы будут применяться и в других направлениях сельскохозяйственной отрасли, в частности в животноводстве, проинформировал глава Минсельхозпрода. "Я считаю, что эта мера приведет к более рациональному использованию денежных средств, чтобы не было иждивенчества. Государственный рубль будет вкладываться туда, где есть эффективность", - сказал Юрий Горлов.

Надежда Котковец, помощник Президента по Могилевской области:

"Качество продукции складывается со всех технологических нюансов, которые детально обсуждались на совещании. Жесткая технология (должна соблюдаться, начиная от подбора соответствующих полей и заканчивая набором техники для обеспечения уборки в оптимальные технологические сроки, от посевов и до уборки, закладки на хранение. Моя задача - понять, как мы должны выстроить систему ценообразования. Та, которая сегодня существует, и предложенная на 2027 год позволяют "делать экономику" льнозаводов".

Надежда Лазаревич, председатель концерна Беллегпром:

"Все указания Президента безусловно будут выполнены. Он требует от нас ускоренно работать по модернизации, получать больше результатов. Потому что сейчас наше время - есть возможности завоевать рынок".

С запуском новой линии в истории Оршанского предприятия начинается новый этап. И по этому случаю на память Президенту коллектив подарил полотна с родными пейзажами из белорусского льна. Глава государства поручил разместить их во Дворце Независимости на самом видном месте. Чтобы все помнили - льну в Беларуси быть!