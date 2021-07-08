Лучшие выпускники военных вузов получили из рук Президента Беларуси благодарности

Коллективный Запад продолжает стремиться к установлению своей гегемонии и не отказывается от попыток лишить нас суверенитета и навязать внешнее управление. Почему нас? Потому что мы всегда были на их пути. Просто мы оказались не в то время и не в том месте, в котором бы им хотелось. Мы не хотим воевать. У нас нет такой цели. Мы люди военные, поэтому мы знаем цену мира. Но мы не встанем на колени. Мы не можем сделать то, что они хотят. Мы защищаем себя, свои семьи, своих детей, свою землю. Мы больше ничего не хотим. В то же время у насесть чем ответить тем силам, которые пытаются играть мускулами на нашихзападных рубежах. С этой целью развивается военная организация государства, основу которой составляют Вооруженные силы. Белорусская армия мобильная, достаточно хорошо оснащенная, способна противодействовать современным вызовам и угрозам. По крайней мере, мы можем нанести противнику неприемлемый ущерб. Даже наши оппоненты признают, что у нас одна из сильных армий в регионе. Разумеется, ее главная ценность - это люди, вы - офицеры, генералы, солдаты, для которых защита родного дома, Беларуси является и профессией, и смыслом жизни. Жесткую проверку на прочность силовики прошли летом-осенью прошлого года. Выдержали, сохранив верность присяге. Каждый на своем месте.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь