Лукашенко 8 марта посетил один из ресторанов сети "Мак.бай"

"Мак.бай", куда прибыл глава государства, находится в ТЦ "Першы нацыянальны гандлёвы дом". Ресторан открылся в конце 2025 года и расположился на первом этаже торгового центра. Пространство рассчитано на 139 посадочных мест. Как и в других ресторанах сети "Мак.бай", здесь внедрены все ключевые инновации: киоски самообслуживания, цифровые меню-борды, интерактивная игровая зона для детей, разделенные зоны приема и выдачи заказов.

Ранее Александр Лукашенко говорил о том, что ему было бы интересно посетить эту сеть. Во время рабочей поездки в Кировский район в августе 2025 года он сказал, что сделает это при одном условии - когда там его угостят блюдом, сделанным на 100 % из белорусских продуктов. Тогда Президент признался, что ни разу не пробовал то, что предлагается в меню "Мак.бай".