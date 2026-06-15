Лукашенко: Абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась в Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал абсолютно недопустимым, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Аль-Арабия".

Главу государства попросили прокомментировать обвинения из Киева о якобы имеющих место планах России развернуть с территории Беларуси новое наступление на Украину. Отвечая на вопрос, обсуждалась ли эта тема с российским лидером, Александр Лукашенко заверил, что разговор шел совсем в ином ключе.

"Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам, - заявил Президент. - Мы с Путиным обсуждали эту проблему в связи с тем, что она всегда существовала в средствах массовой информации. И я искренне говорю, дословно могу сказать, что мне сказал Президент России: "Мы понимаем, что вступление Беларуси в каком-то качестве в войну, в конфликт - неприемлемо. Это больше будет вреда, чем пользы". Вот, если честно отвечать на этот вопрос".

В интервью глава государства весьма подробно и откровенно рассказал о причинах такой позиции.

"Первая. Беларусь (мы это понимаем, поэтому не хотим воевать) очень уязвима в военном отношении, если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения - производственные и логистические - окажутся под ударом. Как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено", - заявил Александр Лукашенко.

Вторая причина, продолжил глава государства, заключается в том, что народ Беларуси не приемлет войн: "Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных. За что? Зачем им погибать?"

Третья причина: в случае вступления Беларуси в войну значительно увеличилась бы протяженность линии фронта. "Фронт для России прежде всего (естественно, и для нас), если бы она атаковала Киев с территории Беларуси, будет увеличен на 1,5 тыс. километров белорусско-украинской границы, - сказал Александр Лукашенко. - Мы с россиянами при нынешнем течении войны не сможем обеспечить защиту этого участка".

Президент также заявил, что при таком развитии событий поддерживающие Украину страны блока НАТО могут ввести туда свои войска. "И эта война приобретет новое качество. Это будет война Беларуси и России против блока НАТО. Хотя я не исключаю, что это может быть и без этого", - сказал он.

По словам Александра Лукашенко, есть и ряд других причин, в том числе гуманитарного характера. Это связано с тем, насколько тесно переплетены родственные связи людей, которые живут по обе стороны от белорусско-украинской границы.