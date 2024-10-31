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Лукашенко: Бандитские запреты Запада тормозят устойчивое развитие мира
Бандитские запреты Запада ставят под угрозу устойчивое развитие мира. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на II Минской международной конференции по евразийской безопасности, сообщает БЕЛТА.
"Будучи направленными на разрушение национальных экономик, в действительности санкции работают против простых людей. В таких условиях ни о каком выполнении обязательств по Целям устойчивого развития ООН не может быть и речи. Совершенно очевидно, что без бандитских запретов и ограничений Запада мир намного ближе продвинулся бы к решению этих задач", - подчеркнул белорусский лидер.
Он обратил внимание, что незаконными санкциями обложено полмира. Нелегитимными ограничениями парализованы целые отрасли экономики, а право частной собственности уничтожено. "Арестовываются государственные активы и просто внаглую разворовываются суверенные финансовые ресурсы. Взрываются газопроводы, перекрывается доступ к морю", - констатировал Президент.
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