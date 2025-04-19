Лукашенко: Беларусь была и остается для Кубы братской страной

"Под Вашим мудрым руководством Куба продолжает укреплять свой авторитет на международной арене, твердо защищать и отстаивать интересы и законные права своих граждан. Ваш личный вклад в этот процесс тяжело переоценить. Ваше имя также неразрывно связано с поддержкой тесного многогранного диалога между нашими государствами. Беларусь была и остается для Кубы братской страной, на которую Вы можете всегда рассчитывать", - говорится в поздравлении.