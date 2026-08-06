Лукашенко: Беларусь и Алжир могут договориться о реализации многих проектов

Беларусь и Алжир могут договориться о реализации многих проектов. Это подчеркнул Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с государственным министром, министром иностранных дел, по делам национальных общин за рубежом и африканских дел Алжира Ахмедом Аттафом.

Глава государства отметил, что остался под впечатлением от встречи с Президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном, состоявшейся в конце прошлого года. Тогда лидеры двух стран определили ряд конкретных проектов, которые могут совместно осуществить Минск и Алжир. В этой связи Президент Беларуси поделился главным выводом, который был сделан по итогам этих переговоров.

"Мы с Алжиром можем договориться о реализации многих проектов. Основой этого моего убеждения является то, что мы умеем делать абсолютно все, что сегодня (а, может, и завтра) необходимо Алжиру, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Хотелось бы, чтобы эти проекты получили большее ускорение в ходе наших договоренностей с Алжиром".

"Если мы продвинемся в этом плане и достигнем договоренностей по конкретным проектам, это, во-первых, послужит фундаментом для наших дальнейших отношений. Во-вторых, это откроет новые возможности во взаимодействии между Беларусью и Алжиром уже сегодня. Вот примерная философия наших отношений, каковую вижу я", - убежден белорусский лидер.

Сотрудничество Беларуси и Алжира в последнее время активно развивается по различным направлениям. Этому в значительной степени способствовал визит главы белорусского государства в Алжир в декабре 2025 года. В тот же период там проходил белорусско-алжирский бизнес-форум. Результаты проведенной работы не заставили себя ждать. Если по итогам 2025 года взаимный товарооборот был около 40 млн долларов, то за первое полугодие 2026-го - почти 76 млн долларов. Весь объем товарооборота (за небольшим исключением, исчисляемым тысячами долларов) составляет белорусский экспорт: преимущественно молоко, сгущенные и сухие сливки, соевое масло.-

Фото: magnific.com