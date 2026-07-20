Лукашенко: Беларусь и Ближний Восток могут выстроить совершенно иной уровень взаимоотношений

Парламентское измерение играет огромную роль в выстраивании тесных дружеских отношений между странами. Об этом заявил Александр Лукашенко на переговорах с председателем Арабского парламента. Также Президент отметил: "Беларусь и Ближний Восток могут выстроить совершенно иной уровень взаимоотношений".

Арабский парламент - законодательный орган Лиги арабских государств - союза стран Ближнего Востока и Северной Африки. Основная цель этого объединения заключается в укреплении политических, экономических и социальных связей между арабскими народами. Штаб-квартира организации находится в столице Египта - Каире, и Минск полностью готов налаживать с ней долгосрочные "мосты".

Лига арабских государств - крайне влиятельная организация на международной арене. Во-первых, потому, что в нее входят практически все страны региона: Ливия, Судан, Тунис, Марокко, Кувейт, Алжир, Бахрейн, Катар, Оман, ОАЭ - и это далеко не полный список.



Существуют они как союз с мая 45-го. Страны-основатели - Египет, Ирак, Иордания, Йемен, Ливан и Саудовская Аравия. Тогда же, в 1945-м, в силу вступил Устав Лиги Арабских Государств. Цель ЛАГ - укрепление связей, защита независимости и суверенитета арабских стран. А во-вторых, они берут фактически под контроль перекресток Европы, Азии и Африки. Только это уже дает большое геополитическое влияние. Что касается Арабского парламента, чьи представители сегодня прибыли в Минск, это законодательный орган ЛАГ.

Страны ЛАГ: отношения к Беларуси

К официальному Минску отношение арабских государств более чем уважительное. На Востоке высоко ценится долгосрочное партнерство, и наши договоренности с Оманом, Объединенными Арабскими Эмиратами, Катаром и Алжиром говорят сами за себя. Официальные визиты и дружеские отношения глав государств - это фундаментальные для Востока ценности, позволяющие успешно работать, строить совместные планы, инвестировать и вести дела.

Лукашенко на переговорах с председателем Арабского парламента

"У нас есть база и существенная основа укрепления наших отношений - мирный подход к решению любых вопросов и решение всех вопросов дипломатическим образом за столом переговоров", - заявил Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что парламентское измерение играет большую роль в выстраивании тесных дружеских отношений, которые должны быть основаны на экономике. "Поэтому я с большим удовольствием, встречаясь с вами, поддерживаю те документы, меморандум, который вы хотите подписать с нашим парламентом. Мы будем всячески привержены этим инициативам двух парламентов. И в любой момент при вашем желании мы готовы встречаться с вами и обсуждать злободневные вопросы наших отношений. Хотели бы, чтобы они имели именно практическое измерение", - сказал Президент.

Александр Лукашенко также призвал арабские страны к большему единству на международной арене. "Я сторонник того, чтобы арабские государства были более близки друг другу. Чтобы они, занимая консолидированную позицию по глобальным и существенным вопросам в мире, были едины в отстаивании той или иной точки зрения. Такая критика из моих уст звучала, особенно после того, как израильская армия разбомбила Газу", - сказал он.

Состав делегации арабского парламента

Главой делегации со стороны ЛАГ выступает председатель Арабского парламента, который родом из ОАЭ. Еще три парламентария - представители Египта, Ливии и Иордании. Если говорить о рыночных позициях только этих стран, то их суммарное население превышает 140 млн человек, которых надо кормить, лечить и обеспечивать работой. В целом же совокупный ВВП государств ЛАГ превышает 4 трл долларов.

Александр Лукашенко уверен, что арабским странам развитие сотрудничества с Беларусью может быть интересно во многих сферах: "Вы знаете, что Беларусь - мощная машиностроительная страна с развитым сельским хозяйством, медициной, образованием, фармакологическим производством и другими направлениями".

Президент обратил внимание, что иранский конфликт показал необходимость для арабских стран ориентироваться не только на крупные богатые страны мира, но и равновеликие страны - такие, как Беларусь. "Из всего надо делать соответствующие выводы, признавать ошибки, если они были допущены, и впредь делать так, чтобы их было меньше. Поэтому мы вам предлагаем сотрудничество, которое бы диверсифицировало ваши нынешние отношения", - заявил глава государства.

В свою очередь Мухаммед Ахмед Аль-Ямахи поблагодарил Александра Лукашенко за встречу, отметив, что она проходит в день 32-й годовщины первой инаугурации главы белорусского государства. Мухаммед Ахмед Аль-Ямахи заверил, что Арабский парламент и далее будет стремиться к укреплению и развитию сотрудничества с Беларусью. "Мы следим за активным развитием отношений Беларуси с арабскими странами и надеемся, что межпарламентское сотрудничество и далее будет соответствовать этому высокому уровню и поддерживать его", - подчеркнул председатель Арабского парламента.

Вопросы независимости на Ближнем Востоке

В вопросах суверенитета арабских стран, без потери их независимости. Главной внешней угрозой - и сейчас это стержневой вопрос - всегда был Израиль. Смысл ЛАГ был еще и в том, чтобы дать защиту и голос всем арабам, но не дать никому доминировать. Так они работают уже 80 лет. Поэтому, конечно, их интересует и союзничество для усиления своих международных позиций, а также развитие экономики и торговли с окном в Европу.

На переговорах во Дворце Независимости главы парламентов обеих сторон

На переговорах во Дворце Независимости присутствовали главы парламентов обеих сторон. Сразу после они переместились в Палату представителей. В целом стороны активно начали вести диалог с мая 2025 года, при этом парламентарии регулярно поддерживали друг друга на международных площадках. Минск и его партнеры последовательно выступают за равноправный диалог, сохранение стабильности и отстаивание принципов многополярного мира на пространстве ООН, СНГ, ШОС и БРИКС.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Мы сегодня говорили на встрече у главы государства о секторе Газа. Хочу отметить, что мы всегда последовательно выступали за прекращение этого ужасного конфликта. Мы делали неоднократные заявления, осуждающие все, что происходит в секторе Газа".

По итогам белорусский и Арабский парламенты подписали Меморандум о взаимопонимании. Он станет межпарламентским мостом. Визит, конечно, подстегнет возможности в сотрудничестве. В том числе в реальном секторе экономики. Потому что парламентарии закладывают правовую базу. Как работать? По каким правилам? Как страховаться? А уже дальше дело будет за бизнесом.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Это дает возможность, во-первых, более активно развивать наше взаимодействие, а во-вторых, создает основу для сотрудничества по различным направлениям. В первую очередь речь идет о народной парламентской дипломатии, которая, как справедливо отметили сегодня наши коллеги, является прямым продолжением дипломатии официальной. Кроме того, речь шла о перспективных направлениях торгово-экономического сотрудничества и обмене опытом в законодательной деятельности".

Совместные проектами со странами арабского мира

Для примера. С Оманом у Беларуси уже есть совместный инвестфонд для финансирования взаимных проектов. Ключевой - строительство целлюлозно-картонного комбината. Белорусский логистический хаб в Омане сейчас создается для продвижения нашей продукции в страны Персидского залива. Мы наращивает туда экспорт молока, фасуются детские сухие смеси. С Эмиратами у нас точно также есть общий инвестфонд. Специальные субпарки для инвесторов из ОАЭ в Великом Парке. Подписано соглашение, которое создает условия для беспошлинной торговли. В Катаре обсуждается создание сборочного производства белорусских электробусов. Это далеко не полный список всех инициатив, которые связывают сегодня официальный Минск с арабским миром.

Лига арабских государств - ключ от Ближнего Востока

20 июля делегации показали, как работает Белорусская универсальная товарная биржа. Ее будут задействовать как электронную площадку. В топе - продажа молочной продукции и аминокислот. Сегодня здесь уже работают 82 компании из 9 арабских стран. Эмираты - в пятерке основных торговых партнеров. Очевидно, что темп активного сотрудничества с Ближним Востоком только набирает силу. Данный визит лег копилку прямых переговоров, когда многие сложные вопросы, которые могут тянуться в переписке, лично решаются за минуты. Это мировая практика, а с учетом культурного контекст Востока - обязательная часть долгосрочного сотрудничества.