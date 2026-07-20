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Лукашенко: Беларусь и Ближний Восток могут выстроить совершенно иной уровень взаимоотношений

Парламентское измерение играет огромную роль в выстраивании тесных дружеских отношений между странами. Об этом заявил Александр Лукашенко на переговорах с председателем Арабского парламента. Также Президент отметил: "Беларусь и Ближний Восток могут выстроить совершенно иной уровень взаимоотношений".

Арабский парламент - законодательный орган Лиги арабских государств - союза стран Ближнего Востока и Северной Африки. Основная цель этого объединения заключается в укреплении политических, экономических и социальных связей между арабскими народами. Штаб-квартира организации находится в столице Египта - Каире, и Минск полностью готов налаживать с ней долгосрочные "мосты".

Лига арабских государств - крайне влиятельная организация на международной арене. Во-первых, потому, что в нее входят практически все страны региона: Ливия, Судан, Тунис, Марокко, Кувейт, Алжир, Бахрейн, Катар, Оман, ОАЭ - и это далеко не полный список.

Существуют они как союз с мая 45-го. Страны-основатели - Египет, Ирак, Иордания, Йемен, Ливан и Саудовская Аравия. Тогда же, в 1945-м, в силу вступил Устав Лиги Арабских Государств. Цель ЛАГ - укрепление связей, защита независимости и суверенитета арабских стран. А во-вторых, они берут фактически под контроль перекресток Европы, Азии и Африки. Только это уже дает большое геополитическое влияние. Что касается Арабского парламента, чьи представители сегодня прибыли в Минск, это законодательный орган ЛАГ.

Страны ЛАГ: отношения к Беларуси

К официальному Минску отношение арабских государств более чем уважительное. На Востоке высоко ценится долгосрочное партнерство, и наши договоренности с Оманом, Объединенными Арабскими Эмиратами, Катаром и Алжиром говорят сами за себя. Официальные визиты и дружеские отношения глав государств - это фундаментальные для Востока ценности, позволяющие успешно работать, строить совместные планы, инвестировать и вести дела.

Лукашенко на переговорах с председателем Арабского парламента
Лукашенко на переговорах с председателем Арабского парламента

"У нас есть база и существенная основа укрепления наших отношений - мирный подход к решению любых вопросов и решение всех вопросов дипломатическим образом за столом переговоров", - заявил Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что парламентское измерение играет большую роль в выстраивании тесных дружеских отношений, которые должны быть основаны на экономике. "Поэтому я с большим удовольствием, встречаясь с вами, поддерживаю те документы, меморандум, который вы хотите подписать с нашим парламентом. Мы будем всячески привержены этим инициативам двух парламентов. И в любой момент при вашем желании мы готовы встречаться с вами и обсуждать злободневные вопросы наших отношений. Хотели бы, чтобы они имели именно практическое измерение", - сказал Президент.

Александр Лукашенко также призвал арабские страны к большему единству на международной арене. "Я сторонник того, чтобы арабские государства были более близки друг другу. Чтобы они, занимая консолидированную позицию по глобальным и существенным вопросам в мире, были едины в отстаивании той или иной точки зрения. Такая критика из моих уст звучала, особенно после того, как израильская армия разбомбила Газу", - сказал он.

Состав делегации арабского парламента

Главой делегации со стороны ЛАГ выступает председатель Арабского парламента, который родом из ОАЭ. Еще три парламентария - представители Египта, Ливии и Иордании. Если говорить о рыночных позициях только этих стран, то их суммарное население превышает 140 млн человек, которых надо кормить, лечить и обеспечивать работой. В целом же совокупный ВВП государств ЛАГ превышает 4 трл долларов.

Александр Лукашенко уверен, что арабским странам развитие сотрудничества с Беларусью может быть интересно во многих сферах: "Вы знаете, что Беларусь - мощная машиностроительная страна с развитым сельским хозяйством, медициной, образованием, фармакологическим производством и другими направлениями".

Президент обратил внимание, что иранский конфликт показал необходимость для арабских стран ориентироваться не только на крупные богатые страны мира, но и равновеликие страны - такие, как Беларусь. "Из всего надо делать соответствующие выводы, признавать ошибки, если они были допущены, и впредь делать так, чтобы их было меньше. Поэтому мы вам предлагаем сотрудничество, которое бы диверсифицировало ваши нынешние отношения", - заявил глава государства.

В свою очередь Мухаммед Ахмед Аль-Ямахи поблагодарил Александра Лукашенко за встречу, отметив, что она проходит в день 32-й годовщины первой инаугурации главы белорусского государства. Мухаммед Ахмед Аль-Ямахи заверил, что Арабский парламент и далее будет стремиться к укреплению и развитию сотрудничества с Беларусью. "Мы следим за активным развитием отношений Беларуси с арабскими странами и надеемся, что межпарламентское сотрудничество и далее будет соответствовать этому высокому уровню и поддерживать его", - подчеркнул председатель Арабского парламента.

Вопросы независимости на Ближнем Востоке

В вопросах суверенитета арабских стран, без потери их независимости. Главной внешней угрозой - и сейчас это стержневой вопрос - всегда был Израиль. Смысл ЛАГ был еще и в том, чтобы дать защиту и голос всем арабам, но не дать никому доминировать. Так они работают уже 80 лет. Поэтому, конечно, их интересует и союзничество для усиления своих международных позиций, а также развитие экономики и торговли с окном в Европу.

На переговорах во Дворце Независимости присутствовали главы парламентов обеих сторон
На переговорах во Дворце Независимости главы парламентов обеих сторон

На переговорах во Дворце Независимости присутствовали главы парламентов обеих сторон. Сразу после они переместились в Палату представителей. В целом стороны активно начали вести диалог с мая 2025 года, при этом парламентарии регулярно поддерживали друг друга на международных площадках. Минск и его партнеры последовательно выступают за равноправный диалог, сохранение стабильности и отстаивание принципов многополярного мира на пространстве ООН, СНГ, ШОС и БРИКС.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Мы сегодня говорили на встрече у главы государства о секторе Газа. Хочу отметить, что мы всегда последовательно выступали за прекращение этого ужасного конфликта. Мы делали неоднократные заявления, осуждающие все, что происходит в секторе Газа".

По итогам белорусский и Арабский парламенты подписали Меморандум о взаимопонимании. Он станет межпарламентским мостом. Визит, конечно, подстегнет возможности в сотрудничестве. В том числе в реальном секторе экономики. Потому что парламентарии закладывают правовую базу. Как работать? По каким правилам? Как страховаться? А уже дальше дело будет за бизнесом.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Это дает возможность, во-первых, более активно развивать наше взаимодействие, а во-вторых, создает основу для сотрудничества по различным направлениям. В первую очередь речь идет о народной парламентской дипломатии, которая, как справедливо отметили сегодня наши коллеги, является прямым продолжением дипломатии официальной. Кроме того, речь шла о перспективных направлениях торгово-экономического сотрудничества и обмене опытом в законодательной деятельности".

Совместные проектами со странами арабского мира

Для примера. С Оманом у Беларуси уже есть совместный инвестфонд для финансирования взаимных проектов. Ключевой - строительство целлюлозно-картонного комбината. Белорусский логистический хаб в Омане сейчас создается для продвижения нашей продукции в страны Персидского залива. Мы наращивает туда экспорт молока, фасуются детские сухие смеси. С Эмиратами у нас точно также есть общий инвестфонд. Специальные субпарки для инвесторов из ОАЭ в Великом Парке. Подписано соглашение, которое создает условия для беспошлинной торговли. В Катаре обсуждается создание сборочного производства белорусских электробусов. Это далеко не полный список всех инициатив, которые связывают сегодня официальный Минск с арабским миром.

Лига арабских государств - ключ от Ближнего Востока

20 июля делегации показали, как работает Белорусская универсальная товарная биржа. Ее будут задействовать как электронную площадку. В топе - продажа молочной продукции и аминокислот. Сегодня здесь уже работают 82 компании из 9 арабских стран. Эмираты - в пятерке основных торговых партнеров. Очевидно, что темп активного сотрудничества с Ближним Востоком только набирает силу. Данный визит лег копилку прямых переговоров, когда многие сложные вопросы, которые могут тянуться в переписке, лично решаются за минуты. Это мировая практика, а с учетом культурного контекст Востока - обязательная часть долгосрочного сотрудничества.

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