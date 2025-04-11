Лукашенко: Беларусь и Пакистан обязательно должны реализовать достигнутые договоренности

Беларусь и Пакистан обязательно должны реализовать достигнутые договоренности. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 11 апреля на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в узком составе, сообщает БЕЛТА.

Приветствуя высокого гостя, глава государства заметил, что Шахбаз Шариф, еще будучи ребенком, вместе с отцом посещал белорусскую столицу. "Надеюсь, этот город стал родным, как и наша Беларусь", - сказал Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что накануне провел встречу с премьер-министром Пакистана, которая длилась около трех часов, обсудили многие вопросы международной повестки и то, что происходит вокруг двух стран, поговорили о перспективах двусторонних отношений. "У нас сложились очень добрые отношения. Отношения, как очень правильно вы, господин премьер-министр, сказали, семейные. Поэтому мы всегда будем поддерживать такой уровень отношений, и уверен, что после этого визита мы не имеем права на то, чтобы не реализовать наши договоренности", - подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства обратил внимание, что в составе пакистанской делегации в Беларусь приехало много крупных бизнесменов, которые заинтересованы в налаживании с отечественными предприятиями "конкретных отношений по конкретным направлениям".