Лукашенко: Беларусь выполняет свои обязательства по охране рубежей Союзного государства

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с министром обороны России. Андрей Белоусов приехал в Минск для участия в совместном заседании коллегий министерств обороны Беларуси и России. Страны тесно сотрудничают в военно-технической сфере.

Рубежи Союзного государства на западном направлении охраняет региональная группировка войск обеих стран. Это совместное объединение Вооруженных Сил Беларуси и России и главный инструмент обороны Союзного государства. Александр Лукашенко заверил, что Беларусь со своей стороны выполняет все обязательства по защите союзных границ.

"Вопросов, которые мы должны обсудить, немало. Спасибо за то, что совместную группировку, которую мы с вами сформировали в рамках ОДКБ на западном направлении, вы держите при всех сложностях и трудностях. Белорусская армия выполняет свою роль. Вы как человек, погруженный в эти вопросы, прекрасно это знаете и понимаете, поэтому все наши обязательства с российской стороны для Беларуси, со стороны Беларуси к России, мы выполняем. Наши противники (врагов пока, наверное, у нас тут особо нет на Западе, но на всякий случай) об этом знают, они это видят. Вы видите наши действия, особенно действия Вооруженных Сил: мы готовимся к войне, но пытаемся ее всячески избежать - ни нам, ни вам она не нужна. Но чтобы она не случилась, надо быть готовым ко всему, поэтому наша совместная группировка на западном направлении всегда будет нужна, и она сегодня в порядке", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Президент поблагодарил Андрея Белоусова за помощь в организации контроля различными техническими средствами, отметив, что с учетом конфликта в Украине они очень продвинуты по периметру Союзного государства - на границах с Украиной и Западом, включая радиолокационные станции и другие средства.

Александр Лукашенко напомнил, что недавно встречался с президентом Владимиром Путиным и обсуждал эту тему. Российский лидер, по его словам, пообещал помочь в необходимых вопросах.

Президент подчеркнул, что Беларусь контролирует всю территорию вдоль границы - около 3 тыс. км, если считать западное и украинское направления, - эта территория должна быть прикрыта средствами контроля и слежения.

Глава государства отметил, что в этом направлении стороны работают неплохо, а по другим ведомствам и направлениям идет хорошее сотрудничество. Он заверил, что беспокоиться о выполнении обязательств по охране рубежей Союзного государства не стоит.

Андрей Белоусов

"Международная обстановка продолжает деградировать. Она остается крайне сложной. Мало того, что сложная, она становится все более и более непредсказуемой. Мы видим, что происходит в Европе, на Ближнем Востоке. И это требует упреждающих действий", - сказал Белоусов.

По его словам, именно это было основным предметом разговоров и на встрече с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным: "Какие еще действия, какие еще задачи мы должны поставить перед собой и решить в кратчайшие сроки на нашем уровне. Есть целый ряд политических вопросов, которые, безусловно, требуют решения верховных главнокомандующих".