Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

Лукашенко: Беларусь выполняет свои обязательства по охране рубежей Союзного государства

Автор:

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с министром обороны России. Андрей Белоусов приехал в Минск для участия в совместном заседании коллегий министерств обороны Беларуси и России. Страны тесно сотрудничают в военно-технической сфере.

Рубежи Союзного государства на западном направлении охраняет региональная группировка войск обеих стран. Это совместное объединение Вооруженных Сил Беларуси и России и главный инструмент обороны Союзного государства. Александр Лукашенко заверил, что Беларусь со своей стороны выполняет все обязательства по защите союзных границ.

Мьянма, США и союзная оборона - что обсудил Лукашенко в насыщенный переговорный день

"Вопросов, которые мы должны обсудить, немало. Спасибо за то, что совместную группировку, которую мы с вами сформировали в рамках ОДКБ на западном направлении, вы держите при всех сложностях и трудностях. Белорусская армия выполняет свою роль. Вы как человек, погруженный в эти вопросы, прекрасно это знаете и понимаете, поэтому все наши обязательства с российской стороны для Беларуси, со стороны Беларуси к России, мы выполняем. Наши противники (врагов пока, наверное, у нас тут особо нет на Западе, но на всякий случай) об этом знают, они это видят. Вы видите наши действия, особенно действия Вооруженных Сил: мы готовимся к войне, но пытаемся ее всячески избежать - ни нам, ни вам она не нужна. Но чтобы она не случилась, надо быть готовым ко всему, поэтому наша совместная группировка на западном направлении всегда будет нужна, и она сегодня в порядке", - заявил белорусский лидер.

media img
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Президент поблагодарил Андрея Белоусова за помощь в организации контроля различными техническими средствами, отметив, что с учетом конфликта в Украине они очень продвинуты по периметру Союзного государства - на границах с Украиной и Западом, включая радиолокационные станции и другие средства.

Александр Лукашенко напомнил, что недавно встречался с президентом Владимиром Путиным и обсуждал эту тему. Российский лидер, по его словам, пообещал помочь в необходимых вопросах.

Лукашенко: Беларусь и Россия выполняют обязательства друг перед другом в военной сфере

Президент подчеркнул, что Беларусь контролирует всю территорию вдоль границы - около 3 тыс. км, если считать западное и украинское направления, - эта территория должна быть прикрыта средствами контроля и слежения.

Глава государства отметил, что в этом направлении стороны работают неплохо, а по другим ведомствам и направлениям идет хорошее сотрудничество. Он заверил, что беспокоиться о выполнении обязательств по охране рубежей Союзного государства не стоит.

media img
Андрей Белоусов

"Международная обстановка продолжает деградировать. Она остается крайне сложной. Мало того, что сложная, она становится все более и более непредсказуемой. Мы видим, что происходит в Европе, на Ближнем Востоке. И это требует упреждающих действий", - сказал Белоусов.

По его словам, именно это было основным предметом разговоров и на встрече с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным: "Какие еще действия, какие еще задачи мы должны поставить перед собой и решить в кратчайшие сроки на нашем уровне. Есть целый ряд политических вопросов, которые, безусловно, требуют решения верховных главнокомандующих".

Разделы:

ПрезидентПолитика

Теги:

Андрей БелоусовБеларусь-РоссияАлександр ЛукашенкоПрезидент Беларуси

Читайте также