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Лукашенко: Белорусская фармпродукция хорошо известна за рубежом, есть разработки мирового уровня
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников фармацевтической и микробиологической промышленности с профессиональным праздником, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Жизнь и здоровье белорусов - наивысшая ценность и цель, которая стоит во главе угла национальной безопасности. Значительный вклад в ее обеспечение вносят трудовые коллективы фармацевтической и микробиологической промышленности, - говорится в поздравлении. - Благодаря вашему труду сегодня белорусская фармпродукция хорошо известна во многих странах, а перечень лекарственных средств постоянно пополняется новейшими разработками мирового уровня".
Глава государства выразил уверенность в том, что преданность профессии и ответственное отношение к делу позволят специалистам достойно отвечать на вызовы времени, эффективно решать стоящие перед отраслью задачи, предоставляя гражданам страны востребованные качественные препараты, укрепляя экономический суверенитет.
Александр Лукашенко пожелал работникам фармацевтической и микробиологической промышленности здоровья, мира, благополучия и успехов в их нелегком труде.
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