Лукашенко: Белорусы последовательно двигаются к успеху по пути справедливости и созидания

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Независимости. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Поздравляю вас с Днем Независимости Республики Беларусь (Днем Республики) - праздником, воплощающим в себе героизм, трудовую доблесть и веру суверенной и сильной духом нации в счастливое будущее. Дата освобождения столицы Родины от фашистского гнета ознаменовала восстановление мирной жизни и навсегда стала для белорусов символом борьбы за свободу, примером мужества и немеркнущим ориентиром для новых поколений", - говорится в поздравлении.

Как отметил Александр Лукашенко, приумножая наследие прошлого трудом и талантами современников, отстаивая исконные ценности и правду, белорусы последовательно двигаются к успеху по пути справедливости и созидания.

"Убежден, что память о героическом прошлом и сопричастность общему делу, любовь к Отечеству и гордость за его достижения помогут нам сделать Беларусь благополучной и процветающей", - подчеркнул Президент.

Поздравление Президента с Днем Независимости Республики Беларусь

Дорогие белорусы!

Поздравляю вас с Днем Независимости Республики Беларусь (Днем Республики) - праздником, воплощающим в себе героизм, трудовую доблесть и веру суверенной и сильной духом нации в счастливое будущее.

Дата освобождения столицы Родины от фашистского гнета ознаменовала восстановление мирной жизни и навсегда стала для белорусов символом борьбы за свободу, примером мужества и немеркнущим ориентиром для новых поколений.

Приумножая наследие прошлого трудом и талантами современников, отстаивая исконные ценности и правду, мы последовательно двигаемся к успеху по пути справедливости и созидания.

Убежден, что память о героическом прошлом и сопричастность общему делу, любовь к Отечеству и гордость за его достижения помогут нам сделать Беларусь благополучной и процветающей.

В этот особенный день желаю всем крепкого здоровья, мира и добра.

С праздником, с Днем Республики!

Александр Лукашенко,