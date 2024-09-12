Президент Беларуси Александр Лукашенко был бы не против появления в мире организации - противовеса ООН, в том числе БРИКС. Об этом он заявил в интервью изданию "Известия" на полях саммита БРИКС в Казани, пишет БЕЛТА.

"Все испугались, начали говорить, что мы чуть ли не в противовес ООН создаем какую-то организацию, - заметил белорусский лидер. - Если ты боишься этого противовеса, ты не вступай в БРИКС. А я вот лично хочу, чтобы был такой противовес, чтобы ООН зашевелилась. Или была организация - глобальная. А БРИКС все-таки претендует на глобальную организацию, а не региональную. Это не ШОС (ШОС - региональная). Хочу, чтобы была такая организация, которая будет противовесом ООН", - сказал Президент.

Он пояснил, почему недоволен нынешним состоянием дел в ООН: "Что мы там имеем? Мы чего деньги тратим? Там собираются столько государств для того, чтобы с трибуны выступить? При пустом зале в основном… Хотелось бы, чтобы она была эффективной, чтобы Совет Безопасности решал вопрос, а не просто собирался там. Не понравится американцам - вето, все - разошлись".

Глава белорусского государства уверен, что вопросы войны и мира должны решаться исключительно на площадке ООН. "Если ООН решила войну прекратить - прекратить. Это что, есть? Нет. Американцы упрекают россиян. Да чего вы упрекаете? Сколько войн вы развязали и сколько конфликтов вы сегодня ведете! И сколько войн вы еще намерены осуществить…" - заметил Президент Беларуси.