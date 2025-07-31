Лукашенко: Для Беларуси Россия - гарант безопасности news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20c0263b-4f91-47c2-aa37-ee1fd11787de/conversions/2f9b305e-d917-4253-abb3-809b44ffd964-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20c0263b-4f91-47c2-aa37-ee1fd11787de/conversions/2f9b305e-d917-4253-abb3-809b44ffd964-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20c0263b-4f91-47c2-aa37-ee1fd11787de/conversions/2f9b305e-d917-4253-abb3-809b44ffd964-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20c0263b-4f91-47c2-aa37-ee1fd11787de/conversions/2f9b305e-d917-4253-abb3-809b44ffd964-xl-___webp_1920.webp 1920w

Президент Беларуси Александр Лукашенко разъяснил суть белорусской многополярности и высказался про отношения с Россией. Соответствующие заявления глава государства сделал на совещании с руководителями дипломатических представительств Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что в последнее время очень много разговоров про политику многополярности. Некоторые высказывают в связи с этим обеспокоенность, чтобы не испортить тем самым отношения с основными партнерами Беларуси - Россией и Китаем. "Ничего подобного. Вы должны, по крайне мере, пока я Президент, запомнить аксиому: ближе, чем Россия, российские народы для нас нет и быть не может", - подчеркнул белорусский лидер.

Он связывает такую позицию не только с установками с советских времен, но и с экономикой, нынешним высоким уровнем сотрудничества государств. "Мы экономически, как вы видите, едины как никогда. И последние годы нас как никогда раньше в этом убедили, - сказал Александр Лукашенко. - Самые дешевые энергоносители, если об экономике говорить, в Российской Федерации. Наше основное пространство, где мы можем продать свою продукцию даже в сложных условиях, - это Российская Федерация. Воевали и побеждали мы вместе с Российской Федерацией. И проблем параллельно было немало, чего там скрывать…"

"Я не говорю уже о военно-политическом сотрудничестве с Российской Федерацией. Особенно в военной области. Если бы в 2020 году мы не выстояли, мы знаем, что было бы. Если бы Россия в это сложное время не подставила нам плечо, начиная от обычных вооружений и ядерного вооружения, очень сложно представить, что было бы сегодня. Наверное, мы уже бы лоб в лоб стояли на западе с блоком НАТО", - заявил Александр Лукашенко.

"Поэтому для нас Россия - это гарант нашей безопасности", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что здесь нет ничего общего с упреками относительно якобы утраты суверенитета страны. Президент упомянул о недавнем интервью с зарубежным журналистом, который рассказал, что на границе с Беларусью написано "Вы въезжаете в оккупированную Кремлем Беларусь".

"Ничего подобного нет и быть не может. Мы - суверенное, независимое государство. И последние десятилетия, сколько мы с вами работаем, мы доказали всему миру, что мы суверенны и независимы", - подчеркнул Президент.

"А если уж так рассуждать, то встает вопрос: "А прихвостни (Запада. - Прим. ред.) в Украине, они что, суверенны и независимы?" - спросил он риторически. Резюмируя сказанное, глава государства призвал послов, если у них в голове есть что-то "шальное", выбросить это. "Время идет. Не заметите, как постареете, и зададите себе вопрос: а против кого и за что вы боролись? Поэтому давайте будем делать все для того, чтобы мы были суверенными и независимыми, хотя это очень дорого стоит".