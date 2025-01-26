Лукашенко: Для жизни человека мы обеспечили все, но надо развиваться

Импортозамещение в Беларуси и России коснулось даже избирательного процесса. Такое заявление сделал Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 января, пишет БЕЛТА.

Глава государства отметил, что Беларусь обеспечивает себя самым необходимым, без чего люди не могут обходиться. В стране производится предостаточно продовольствия отличного качества. Более того, оно экспортируется во многие страны. Сохранена с советских времен промышленность, которая развивается и также поставляет свою продукцию на экспорт, делится своими технологиями с другими странами.

"Для жизни человека мы обеспечили все, но надо развиваться. Надо производить товар, который принесет валюту. Мы создали БНБК, создаем другие предприятия, которые, может быть, нам и не нужны в стране, но большой спрос на международных рынках", - сказал Президент.

В последние годы Беларусь вовлечена в процесс импортозамещения, который активизировался в России после введения санкций. "Я уже россиян начинаю агитировать: потерпите, давайте не на "Мерседесах" будем перемещаться пока, а на "Москвичах", "Ладах". Неплохие же… Технологии тоже западники привозили. Давайте поднапрягаться, мобилизовываться, и через какое-то время мы догоним их, мы умеем многое делать", - подчеркнул Александр Лукашенко.