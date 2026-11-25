О возможности вывода из Беларуси российских ракет, которые способны нести ядерное оружие рассказал Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью французскому журналу Le Point.

Одной из тем интервью стало формирование новой структуры безопасности в Европе. В этой связи журналист поинтересовалась у Александра Лукашенко, возможен ли такой вариант, при котором Россия выводит из Беларуси ракеты, способные нести ядерное оружие, а Запад в свою очередь обязуется не приближать к российским границам свои ракеты и ядерное оружие.

"В процессе переговоров все возможно. Я не исключаю подобные варианты. Главное, чтобы был мир. А какое там оружие, кто будет куда выводить - это уже, может быть, главная причина этого мира. Поэтому я за любое решение", - заявил Александр Лукашенко.

"Но главное, чтобы это способствовало урегулированию ситуации в Украине, чтобы люди не гибли и чтобы была стабильность в Европе. Потому что мы - географический центр Европы, мы крайне заинтересованы, чтобы был мир", - подчеркнул он.