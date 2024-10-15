Лукашенко: Экономика Беларуси позволяет направить больше денег на социальную поддержку населения

"Речь о вопросах социальной поддержки, как мы их называем, уязвимых категорий наших граждан. Тема важная. Социально ориентированное государство. Ясно, что в такой ситуации, при такой политике мы и пенсионеров, и инвалидов, и детей-сирот должны поддерживать. Ну и вообще по тому, как мы решаем эти вопросы, судят о власти", - сказал глава государства.

"Социальные программы, между прочим, у нас в стране очень обширные. Наша экономика представляет возможность направить больше денег именно в данную сферу, что мы и делаем. Но я уже несколько раз говорил: и перебора и здесь быть не должно. Мы должны, принимая те или иные решения, всегда понимать, в какой ситуации мы находимся. И обязательно понимать, что можем мы сегодня принимать, что не можем. И, самое главное, выполним ли мы это. Принятые решения должны исполняться", - подчеркнул белорусский лидер.