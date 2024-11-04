Лукашенко: Есть два государства, есть общее Отечество, оно от Бреста до Владивостока

О развитии сотрудничества Беларуси и России говорили 18 ноября во Дворце Независимости в Минске. Александр Лукашенко провел встречу с губернатором Смоленский области. Приезды глав российских регионов случаются регулярно. Это позволяет продвигать двустороннее взаимодействие и проводить точечную настройку региональных связей. Особенность Смоленщины в том, что это один из самых близких регионов. А с соседями (и на Востоке, и на Западе) - и это в целом внешнеполитический посыл Беларуси - нужно жить в мире. Со смоленскими партнерами предметно прошлись по направлениям сотрудничества - от создания сервисных центров и поставок техники до станкостроения, сельского хозяйства и продовольствия.

Сложно представить себе, с кем еще так последовательно и щепетильно Минск выстраивает сотрудничество, кроме российских регионов. Страны связывают и общая история, и общие планы на будущее. Ни месяца не проходит без визита губернаторской делегации. В этот раз - из близкой нам Смоленской области.

"Это уже пятый визит губернатора (Смоленской области. - Прим. ред.) в нашу Беларусь. Это говорит о том, что и в Смоленске понимают, что мы должны быть вместе, развиваться, помогать друг другу. Особенно в эти непростые времена. И с любыми вызовами, проблемами мы справимся, если будем вместе", - отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко часто повторяет: сотрудничать с соседями сам бог велел, причем и на Востоке, и на Западе. Это та самая пресловутая многвекторность, за которую Минск не раз критиковали. Хотя для страны на перекрестке евразийских путей это самый что ни на есть здравый смысл. И даже в помиловании осужденных за экстремистские преступления пытаются разглядеть - а не начало ли это разворота на Запад?

Президент: Сотрудничество Беларуси с Россией теснее, чем если бы мы жили в одном государстве

"Наш главный внешнеполитический посыл и наше устремление - с соседями надо жить в мире, они от бога. Ну и что поделать, если поляки веками жили с нами и то, что руководство Польши сегодня занимает такую гадкую позицию по отношению к Беларуси. Разве поляки в этом виноваты? Ну в какой-то степени - да, - они же избирают их. Но в большинстве своем поляки хотят жить мирно с нами", - отметил глава государства.

"Россия косо на нас не смотрит. Гадостей никаких нам не делает. Наоборот, поддерживает в самые трудные и сложные времена. Естественно, и мы соответственно к этому подходим и относимся, - сказал Александр Лукашенко. - Есть два государства, есть общее Отечество. Россияне не возражают против этого. Оно от Бреста до Владивостока. Это наше Отечество. Этим все сказано. Но так случилось, не по нашей вине, - у нас два государства - Беларусь и Россия. Я ни разу не слышал от президента России, чтобы он сказал: "Слушай, завтра надо жить обязательно в одном государстве!" Никогда такого не было. В этом нет никакой необходимости".

"Но наше сотрудничество - Беларуси с Россией - теснее, чем если бы мы жили в одном государстве, показывая пальцем друг на друга. То нам и надо, чтобы мы были едины, и чтобы нас никто разного рода обещаниями и прочим не смог растащить в разные стороны, как это было после распада Советского Союза", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко также подчеркнул, что экономика является базисом и фундаментом отношений.

Товарооборот Беларуси со Смоленской областью нужно вернуть на уровень в 5 млрд долларов

Жизнь плечом к плечу определяет и цифру товарооборота со Смоленском. 3 млрд долларов с начала года - пример для других регионов. Но это вовсе не максимум, на который способны. В общей копилке бывало и 5 млрд, так что есть повод обсудить наметившийся спад в торговле.

"У нас товарооборот в свое время был под 5 млрд долларов. Это просто, я так понимаю, ворота Беларуси в огромную Россию. Это нормально. Мы с этим согласны. Как мы с Путиным договорились, эти три области должны быть теснейшим образом связаны с Беларусью - Брянская, Смоленская, Псковская. Плюс рядом Ленинград (Питер) - родной нам, белорусам, и знакомый город. Они готовы с нами сотрудничать по всем направлениям. Если нужно, будем работать, как бы сложно ни было, и с москвичами. Они готовы с нами сотрудничать и покупать все, что мы производим", - сказал Президент.

"Слушайте, дай бог нам это преодолеть. Но мы и на Сахалине работаем. По отдельным направлениям, технологическим и так далее, где мы имеем опыт, мы и там работаем. По всей России. Но основа - это наши соседи. И то, что мы немножко сваливаемся по товарообороту, - надо разобраться в правительстве, в чем там проблема и поднапрячься, чтобы мы эти 5 млрд долларов имели", - заявил Александр Лукашенко.

Совместные проекты Минска и Смоленска

Техника и продовольствие - пожалуй, главные статьи поставок белорусской продукции в Смоленскую область. Но Александр Лукашенко прошелся по всем списку сотрудничества - от дорожного строительства до создания сервисных центров.

Одно из предложений - создание в этом российском регионе сервисного центра МАЗ. "Я не вижу проблем, - отметил глава государства. - Надо там создавать сервисный центр. В противном случае, зачем им наши МАЗы, если мы не можем их обслужить. Хотя Беларусь рядом, мы всегда подстрахуем. Но надо, чтобы и там была эта площадочка".

При этом в данном центре желательно обслуживать и другую белорусскую технику.

Что касается обновления парка пассажирской техники, за последние два года в Смоленскую область поставлено 55 автобусов МАЗ. В том числе поставляется электротранспорт. "Это - будущее. Смоляне, как и белорусы, вынуждены просто будут этим заниматься. У нас есть определенные компетенции. Надо работать вместе", - предложил глава государства.

То же самое касается поставок дорожно-коммунальной техники.

"Надо договариваться и поставлять. Но и обслуживать надо", - подчеркнул белорусский лидер.

Смоленская область особо заинтересована в сотрудничестве с Беларусью в сфере промышленности

Есть возможности и для кооперации в рамках сборочных производств. Региону нужны продукция мотовелозавода и бобруйские сельхозмашины (почти 2/3 техники у местных аграриев белорусского производства). Помощь готовы оказать и в поставках агрегатов для мелиорации.

С учетом интересов желание побывать на наших промышленных предприятиях - закономерно Минский автомобильный был обязательным пунктом в программе визита делегации. Сперва главный конвейер, где на глазах все этапы сборки больших машин. МАЗ обладает компетенциями для таких дефицитных на российском рынке перронных автобусов.

Александр Игнатюк, заместитель гендиректора ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" - директор по экономике:

"Весь наш экспорт техники в РФ и дальше на восток проходит через Смоленскую область. У нашего официального дистрибьютора - компании МАЗ-РУС - большой логистический объект: находится склад, место выдачи покупателям. Задача номер один - превратить этот объект в коммерческий хаб Минского автомобильного завода".

Василий Анохин, губернатор Смоленской области России:

"Мы поговорили о реализации инвестиционных проектов Минского автомобильного завода на территории Смоленской области, связанных с перронными автобусами, связанных с обустройством сервисного центра. Также обсудили реализацию проектов в области сельхозмашиностроения совместно с предприятием "Бобруйскагромаш". Это тоже значимо, важно".

Сотрудничество в станкостроении и микроэлектронике

Один из российских интересов касается станкостроения. Это чувствовалось и в Иркутске, и в Казани. В авиаотрасли без станков никуда. Советскую базу в этой сфере белорусы не растеряли.

"За последние годы мы немало сделали в станкостроении. Без этого никуда. Любое промышленное предприятие без станков - какое это предприятие? - сказал Александр Лукашенко. - Если честно, я не очень погружен в уровень белорусского производства станков. Зимой хочу поинтересоваться и посмотреть. Но наряду с микроэлектроникой (тоже с президентом обсуждали) станкостроение - вопрос номер один для Беларуси и России. Наша востребованность в России колоссальная. Кому, как не смолянам, если это нужно будет, мы готовы помочь".

Он озвучил ряд ключевых направлений для дальнейшего развития сотрудничества со Смоленской областью. Тем более с этой области можно работать на всю Россию. "Торможения у нас никакого нет и не будет со стороны Беларуси. Но скорость. Время такое сейчас, что нужно включать дополнительные скорости, чтобы, как я говорю, задние, которые за нами идут, не затоптали нас, - сказал глава государства. - Мы к этому готовы. Я знаю позицию президента России, моего очень доброго друга, как я говорю, старшего брата - полная поддержка, взаимопонимание по всем направлениям".

Василий Анохин, губернатор Смоленской области России:

"Ваши теплые дружеские отношения с Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным являются образцом для поведения и для наших дальнейших действий, являются примером, которому мы стараемся следовать во взаимодействии с нашими белорусскими коллегами".

Лукашенко высказался за свободу передвижения через границу с Россией

Увеличивать готовы и поставки продовольствия, хотя, честно говоря, те, кто живет поближе, сами нередко наведываются в белорусские магазины закупиться молочкой и колбасой по ГОСТам. Что-что, а передвигаться россияне и белорусы точно должны без лишних проверок и препон. Смоляне - частые гости и на малой родине Президента.

"Я всегда этому рад, - обратил внимание Президент. - Орша, Смоленск - это неразделимые земли были. Всегда дружили и сотрудничали друг с другом в спорте, в футбол играли, постоянно команды у нас были - деревня с деревней случалось. Поэтому для меня ваш регион очень близок и знаком".

"Но для того чтобы все было нормально, надо обеспечить свободу передвижения людям. Когда мне говорят, что где-то там, на границе у тебя со Смоленской областью, кто-то кого-то проверяет, задерживает, - мне плохо становится. Что мы проверяем друг друга? Да если надо кому-то обойти наши посты, они тысячу раз объедут. Они знают эти все тропы", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что в Беларуси не препятствуют тесному общению и поездкам граждан двух государств. "Мы этому не препятствуем. Пусть люди едут, куда они хотят, - в Смоленскую область. И наоборот, мы даже не знаем, кто приезжает со Смоленской области. Поэтому нам тормозить в этом плане людей ни в коем случае не надо. Это очень важно", - заявил Александр Лукашенко.

Набирать скорость в сотрудничестве хотят и смоляне. Переговоры в правительстве нужны, чтобы уточнить по общим проектам. А уже завтра делегацию ждут на домостроительном комбинате и в "Великом камне". Расстояние между Минском и Смоленском позволяет приехать лишний раз - настрой выжать максимум из визита решает.