Лукашенко: Евразийская хартия многообразия и многополярности призвана содействовать реформе ООН

На саммите "ШОС плюс" в Бишкеке Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Евразийская хартия многообразия и многополярности в XXI веке призвана способствовать реформированию ООН и формированию новой культуры межгосударственных отношений, базирующейся на принципах взаимного уважения.

Александр Лукашенко отметил, что в настоящее время государства - члены ООН ведут поиск нового генерального секретаря. Вместе с тем для обновления ООН важны не только персоналии руководителей, а формирование культуры межгосударственного поведения, основанного на взаимном уважении и диалоге, уверен он.

"Убежден, свой вклад в этот процесс внесет разработка Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке, - заявил Президент. - На предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН будет официально запущен переговорный процесс по разработке хартии. В практическом плане он начнется в столице Беларуси в ноябре этого года на ежегодной Минской конференции по безопасности. Пользуясь случаем, приглашаю вас на эту конференцию".