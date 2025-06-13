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Лукашенко: Фестиваль белорусской песни и поэзии стал знаковым событием в культурной жизни страны
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXIV Национального фестиваля белорусской песни и поэзии. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.
За годы своего существования фестиваль стал знаковым событием в культурной жизни страны и завоевал уважение многочисленных поклонников, отметил глава государства. "Программа этого года посвящена 80-летию Великой Победы, что придает праздничным мероприятиям особую актуальность. Вечные темы гражданского мира и согласия, любви к Родине станут духовным посланием и символом фестиваля", - говорится в приветствии.
Президент выразил уверенность, что творческий форум подарит любителям белорусской музыки и литературы возможность познакомиться с богатой палитрой белорусского национального искусства и уникальным народным наследием.
Александр Лукашенко пожелал всем крепкого здоровья, новых достижений, счастья и благополучия.