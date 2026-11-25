Трем славянским народам по силам договориться о мире в регионе. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью журналу Le Point - одному из наиболее читаемых еженедельных общественно-политических изданий Франции.

Глава государства больше часа отвечал на вопросы журналиста Анн Нива и максимально откровенно высказался о позиции Минска по самым острым темам мировой политики и региона, украинскому кризису и новой архитектуре безопасности в Европе.

Александр Лукашенко в интервью заявил о готовности встретиться с Владимиром Зеленским и обсудить прекращение войны. По словам белорусского лидера, он мог бы обеспечить безопасность украинского коллеги и организовать переговоры втроем - с участием Владимира Путина.

"Я даже больше того, первый раз через вас ему передам: Путин как-то говорил, конечно, жесткое требование: хочет Зеленский, пусть приезжает в Москву, - сказал Александр Лукашенко. - Вот мы с Володей Зеленским могли бы сесть и прилететь в Москву. Я как гарант его безопасности мог бы сесть, прилететь, сесть и поговорить".

На слова корреспондента Le Point о том, что Зеленский вряд ли согласится, Президент ответил резко: "Ну, не согласится - пусть воюет, пусть отправляется сам на фронт с автоматом воевать. Его согласие или несогласие - война идет, ее надо остановить, мы могли бы договориться".

По мнению белорусского лидера, три славянских народа - Беларусь, Россия и Украина - в любом случае определят будущее региона: "Все равно мы втроем определим, каково будущее Украины, Беларуси, России. Мы - три славянских народа. Я не отрицаю вас: вы мощная страна, вы хотите влиять, структура будущей безопасности Европы зависит во многом от Франции, больше, чем от Беларуси. Но здесь, в этом регионе, три главных славянских народа исторически, сейчас будут решать, как жить дальше".

Он выразил уверенность, что договориться с Зеленским было бы быстрее, чем с европейскими партнерами: "Я уверен, мы быстрее бы договорились, чем с вами, об окончании этой войны, будущем и устройстве. Люди бы это восприняли".

Отвечая на вопрос, почему он убежден, что Владимир Путин побеждает на фронте, белорусский лидер был краток: "Потому что я вижу это".

Что Александр Лукашенко думает о начале переговорного процесса по Украине? Кто должен сидеть за столом переговоров? И какие вообще перспективы урегулирования конфликта?

Большое интервью Президента Беларуси французскому журналу Le Point выходит 25 ноября. Телеверсию этого разговора смотрите на "Беларусь 1" после "Панорамы".