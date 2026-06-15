Лукашенко и Лавров обсудили во Дворце Независимости союзную повестку и международную обстановку

Предстоящие переговоры лидеров Беларуси и России, союзная повестка и международная обстановка - об этом шла речь во Дворце Независимости 15 июня на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Сергей Лавров прибыл в Минск с рабочим визитом. Ключевые темы - глобальная ситуация и координация совместных действий на внешнеполитическом направлении.

"Почти ежедневно общаемся (с Президентом РФ Владимиром Путиным - прим. news.by). В ближайшее время мы договорились, что встретимся и обсудим те проблемные вопросы, которые, возможно, нас касаются. Договоренность у нас одна: если правительства что-то не решают, то это остается во внимании двух президентов. Мы этим путем идем", - заявил белорусский лидер.

Президент Беларуси на встрече с Сергеем Лавровым во Дворце Независимости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5e8053cc-a19c-47a7-a9e5-6f5e7f703f3a/conversions/440244ab-8a6e-45fd-b795-af5c83bfbeec-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5e8053cc-a19c-47a7-a9e5-6f5e7f703f3a/conversions/440244ab-8a6e-45fd-b795-af5c83bfbeec-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5e8053cc-a19c-47a7-a9e5-6f5e7f703f3a/conversions/440244ab-8a6e-45fd-b795-af5c83bfbeec-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5e8053cc-a19c-47a7-a9e5-6f5e7f703f3a/conversions/440244ab-8a6e-45fd-b795-af5c83bfbeec-xl-___webp_1920.webp 1920w

Белорусский лидер отметил, что ему очень приятно встретиться с Сергеем Лавровым, он ждал этой встречи. "Хотелось бы поделиться с Вами мнениями, впечатлениями по всему спектру международной обстановки. Не потому что мы глобальная страна, как Россия или Китай, и будем участвовать в решении каких-то проблем, но, тем не менее, хотелось бы знать, в каком направлении действовать и разворачивать нашу внешнюю политику. И Вы, как человек опытный, мне посоветовать можете кое-что", - сказал глава государства.

"Вы мне льстите", - заметил на это Сергей Лавров.

Сергей Лавров на встрече с президентом беларуси в минске news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9a377885-4797-4226-9510-cfa1413ff155/conversions/2b00a49a-8400-46e2-8a0b-b9c15948a2d2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9a377885-4797-4226-9510-cfa1413ff155/conversions/2b00a49a-8400-46e2-8a0b-b9c15948a2d2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9a377885-4797-4226-9510-cfa1413ff155/conversions/2b00a49a-8400-46e2-8a0b-b9c15948a2d2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9a377885-4797-4226-9510-cfa1413ff155/conversions/2b00a49a-8400-46e2-8a0b-b9c15948a2d2-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Нет, что Вы. У Вас, исходя из того масштаба, который занимает Россия в международном положении. Поэтому я жду более такой конкретной и обширной информации, как у нас обычно бывает - мы никогда не скрывали друг от друга ничего за долгие годы нашего сотрудничества", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко, в частности, заявил о желании обсудить ситуацию в интеграционных проектах, включая ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, ШОС - то, как российской стороне и Сергею Лаврову лично видится это развитие.

Президент также упомянул о еще одной международной теме на злобу дня: "Семерка" (или как ее тут, не знаю, называть) собралась".

"Они, правда, себя "Большая семерка" называют. Великая Британия, "Большая семерка"…" - отметил глава МИД России.

"Конечно, конечно. Все великие собрались. Поэтому нам, хочешь - не хочешь, надо обращать на это внимание", - заметил Александр Лукашенко.

Президент Беларуси на встрече с Сергеем Лавровым во Дворце Независимости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/48d62fb9-2be7-4653-bd3a-317479d9aa5e/conversions/94714670-9cb5-4957-a4ec-6cc4439ced41-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/48d62fb9-2be7-4653-bd3a-317479d9aa5e/conversions/94714670-9cb5-4957-a4ec-6cc4439ced41-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/48d62fb9-2be7-4653-bd3a-317479d9aa5e/conversions/94714670-9cb5-4957-a4ec-6cc4439ced41-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/48d62fb9-2be7-4653-bd3a-317479d9aa5e/conversions/94714670-9cb5-4957-a4ec-6cc4439ced41-xl-___webp_1920.webp 1920w

Он также обратил внимание на очень большую динамику по ряду вопросов международной проблематики: "И конфликты, которые сегодня существуют, - как воспринимаются они. Поэтому есть о чем поговорить. И хорошо, что Вы приехали к нам с рабочим визитом". Президент подчеркнул, что главы МИД Беларуси и России регулярно, как минимум два раза в год, проводят мероприятия в двустороннем формате. И это кроме встреч в рамках международных мероприятия.

"Мы же только что в Казани виделись. Как раз на ОДКБ", - заметил Сергей Лавров.

Александр Лукашенко продолжил: "Знаю, что министр иностранных дел Беларуси звонит вам часто. Он мне докладывает об этом. Очень хорошо, что у нас такие добрые отношения".

"Несмотря на разного рода там гвалты и определенные возгласы, крики (как у нас, так и у вас, особенно за рубежом), мы идем тем путем, который с вами определили", - подчеркнул белорусский лидер.

Сергей Лавров на встрече с президентом беларуси в минске news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4715d2af-00da-4c4e-ba09-608cf229c487/conversions/b7bcda98-0ab5-4fdd-8e6f-dad366ffcee4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4715d2af-00da-4c4e-ba09-608cf229c487/conversions/b7bcda98-0ab5-4fdd-8e6f-dad366ffcee4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4715d2af-00da-4c4e-ba09-608cf229c487/conversions/b7bcda98-0ab5-4fdd-8e6f-dad366ffcee4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4715d2af-00da-4c4e-ba09-608cf229c487/conversions/b7bcda98-0ab5-4fdd-8e6f-dad366ffcee4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Немало времени уделили обсуждению ситуации в Союзном государстве. Планы по его развитию, кстати, устойчиво реализуются, в авангарде здесь стоят внешнеполитические ведомства. Впереди ожидается череда совместных мероприятий по союзной линии - международный форум Союзного государства "Великое наследие - общее будущее" в Бресте и переговоры премьеров. Как рассказал журналистам глава российской дипломатии, на встрече говорили и о ситуации вокруг конфликта в Украине.

В свою очередь Сергей Лавров отметил, что ему также очень приятно по приглашению Александра Лукашенко встречаться с главой белорусского государства. Он рассказал, что еще накануне была возможность обсудить различные вопросы с белорусским коллегой - министром иностранных дел Беларуси Максимом Рыженковым, в рамках рабочего визита эта работа будет продолжена.