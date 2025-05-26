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Лукашенко и Путин провели телефонный разговор
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Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора обсудили основные актуальные вопросы двусторонней белорусско-российской повестки и международную обстановку. Об этом пишет "Пул Первого".
Президент России поблагодарил белорусского коллегу за оказанное содействие и помощь в организации процесса обмена пленными тысяча на тысячу - в развитие договоренностей, достигнутых в Стамбуле.