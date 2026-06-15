Лукашенко: Иран не отдаст ядерные материалы Соединенным Штатам Америки

Иран не отдаст ядерные материалы Соединенным Штатам Америки. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу "Аль-Арабия".

Белорусский лидер отметил, что бомбежки Ирана не остановят разработку ядерного оружия в Иране, а наоборот, еще больше подстегнут.

"Что вы требуете от Ирана по этому ядерному оружию? Если исходить из позиции справедливости. США имеют ядерное оружие? Имеют. Ладно, США, родоначальники ядерного оружия, давно имеют. Но Израиль помалкивает ведь о том, что у них есть ядерное оружие. Ну так иранцы могут спросить, а почему они не могут иметь ядерное оружие? Тем более рядом Индия, Пакистан - ядерные державы. Почему Иран не может иметь ядерного оружия?" - сказал глава государства.

"Если это фактор сдерживания и фактор того, что на тебя никто никогда не нападет, если ты имеешь ядерное оружие, тогда Иран имеет право, как и другие страны, с целью своей защиты иметь это ядерное оружие", - заявил Александр Лукашенко.

Президент при этом выступает за ядерное разоружение в общемировом масштабе: "Если по справедливости, то давайте ликвидировать будем потихоньку, поэтапно все ядерное оружие в мире".

Александр Лукашенко обратил внимание на то, что в Иране было сделано много ошибок. "Одна из ошибок Соединенных Штатов Америки и Израиля состоит в том, что они сплотили довольно разобщенное общество Ирана. Общество Ирана было в какой-то степени разобщено до этого конфликта. Американцы и израильтяне помогли сплотить это общество. С их точки зрения, это ошибка, для Ирана - это хорошо", - считает белорусский лидер.

"Разработка ядерного оружия в Иране, если она существовала до сих пор, будет продолжена, - уверен Президент Беларуси. - Еще и потому, что вторую ошибку, которую допустили американцы: они не согласились на то, чтобы Иран (я из СМИ получил информацию, Иран предложил вывезти обогащенные ядерные материалы для создания оружия в Китай, в Россию, россияне предлагали), почему американцы не согласились, чтобы Иран вывез обогащенный уран этот в Китай? Китай ядерная страна. Она вырабатывает обогащенное ядерное топливо для ядерного оружия. Никто не запрещает Китаю, никто не давит на Китай. Ну, пусть бы туда вывезли. Что это такое большое бы преимущество дало Китаю? Нет, абсолютно нет. Китай не обладает тем количеством ядерных боеголовок, как Россия и Соединенные Штаты Америки. Пускай бы в Китай вывезли, и было бы под контролем", - предложил белорусский лидер.

Александр Лукашенко привел в пример Беларусь. "В Беларуси сегодня в наличии материал, но он под контролем МАГАТЭ. Мы когда-то с этим согласились. И мир не имеет к нам никаких претензий, хотя мы этот материал имеем. Точно так могли бы контролировать и в Китае. Ну, даже если бы этот обогащенный уран или плутоний, или что-то поспособствовали созданию новых ракет с ядерными боеголовками в Китае. Ну и что? - задался вопросом белорусский лидер. - Ну, на десяток ракет было бы больше. Но американцы уперлись. Я уверен, что по политическим мотивам. Как это так, в Китай. Китай - главный соперник Соединенных Штатов Америки. Надо с этим согласиться. Главный соперник, который развивается быстрее, чем Соединенные Штаты Америки. И чего было препятствовать? Пускай бы Иран вывозил туда".

"Иран не отдаст ядерные материалы Соединенным Штатам Америки. Не отдаст. Это тоже по таким принципиальным политическим и дипломатическим соображениям. Как отдать агрессору эти материалы? Поэтому вот уперлись в несущественные, можно сказать, вопросы с точки зрения их решения. Надо было двигаться в этом направлении".