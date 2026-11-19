Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания с судейским корпусом заявил о недопустимости давления на судей и резких движений в судебной системе, пишет БЕЛТА.

"Суды и судьи - органы и люди особые, обладающие огромной независимостью. Зависят только от закона. Поэтому излишние давление, управление и командование этими судьями недопустимы. Но дисциплина должна быть. Это касается прежде всего судов общей юрисдикции и Верховного Суда. Никакого давления, никакой армейщины быть не должно. При соблюдении трудовой, технологической, если можно так сказать, дисциплины (у вас тоже технологии)", - сказал глава государства.

"Судебная система имеет большие внутренние ресурсы. И задача председателей судов всех уровней - умело ими воспользоваться и ни в коем случае не делать резких движений. Жизнь сейчас развивается по такому сценарию, что этих движений хватает - объективных движений, которые от наших поступков не зависят. Поэтому не надо навязывать лишнее самим", - подчеркнул Президент.

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