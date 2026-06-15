Лукашенко: Израилю надо взять "голову в руки" и подумать о своем дальнейшем существовании

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Аль-Арабия" ответил на вопрос корреспондента Мелинды Карен Нусифоры, может ли Америка оказать влияние на Израиль, чтобы тот прекратил агрессию против Ирана.

"Абсолютно может", - заявил. - И некоторые факты последнего времени об этом говорят. Вот открытый конфликт между Трампом и Нетаньяху в СМИ, где Трамп в свойственной ему манере упрекнул Нетаньяху, который по-прежнему атакует Ливан. Но это было одно из условий Ирана - не атаковать Ливан во время попытки договориться. Но Израиль в свойственной ему манере (ему все, видите ли, позволено) начал бить по югу Ливана и не только по югу. В результате гибнут ни в чем не повинные люди. И когда Трамп одернул Нетаньяху, что-то получилось в этом плане. Удалось все-таки приостановить Израиль. Это показало полную зависимость Израиля от Соединенных Штатов Америки".

"Дональд Трамп сказал, что если он (Нетаньяху - прим. ред.) не будет слушаться его, то Израиль останется в одиночку. Этого больше всего Израиль боится, потому что Израиль расположен относительно недалеко от Ирана. И у Ирана есть все возможности для того, чтобы атаковать Израиль. И если не будет американских ракет у израильтян, то этот так называемый золотой всепогодный купол будет пробит, и евреи на своей земле получат то, чего они не хотят, и то, чего они не ждут, - предупредил белорусский лидер. - Поэтому последние события, произошедшие в отношениях между США и Израилем, говорят о том, что Израиль полностью зависим от США. Да это без событий понятно".

По его словам, Израиль не обладает колоссальными ресурсами, как, допустим, Россия в конфликте с Украиной, чтобы воевать с Ираном. "Тем более Израиль окружен мусульманским миром. Мусульманский мир сегодня разнороден. Они не могут договориться, у них нет этого единства. Но кто его знает? Я всегда говорю, что война непредсказуема. Она может развернуть события в таком направлении, которое в мирное время трудно предсказать", - отметил Александр Лукашенко.

"Поэтому здесь надо Израилю быть поаккуратней и поосторожней, - предупредил Президент Беларуси. - Они уже в мировом сообществе получили такой рейтинг, что дальше некуда, разбомбив сектор Газа. Даже в историю многие посмотрели. Какой может быть холокост, о котором израильтяне говорили, когда они убили столько людей и прежде всего женщин и детей? Детей ведь в Газе погибло много. Там вообще все стерли с лица земли. Какой-то курорт собираются на костях людей построить. Это же глупость полная.