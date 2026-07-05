Лукашенко: Каракас всегда может рассчитывать на Минск - надежного партнера и союзника

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил исполняющую обязанности Президента Венесуэлы Делси Элоину Родригес Гомес с Днем Независимости.

"Этот праздник является воплощением мужества и самоотверженности Симона Боливара, Франсиско де Миранды и других выдающихся борцов, которые заложили прочную основу для будущего независимой Венесуэлы. Почетное место в этом списке занимает команданте Уго Чавес, мой друг и единомышленник, настоящий лидер и патриот", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что сейчас народ Венесуэлы столкнулся с новой беспрецедентной формой агрессии, которая не имеет никакого оправдания. "Тем не менее трагические январские события не сломили дух венесуэльцев и продемонстрировали, какой ценой отстаивается суверенитет и право страны самостоятельно определять свою судьбу", - констатировал Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь первой поддержала Венесуэлу в, пожалуй, наиболее сложный исторический период. "Мы приветствуем последовательные усилия правительства во главе с Вами по сохранению мира, конституционного порядка и скорейшего возвращения на родину Президента Николаса Мадуро Мороса и его супруги Силии Флорес", - отметил белорусский лидер.

Глава государства убежден, что Венесуэла под руководством Делси Элоины Родригес Гомес продолжит уверенно отстаивать национальные интересы и останется верной идеалам свободы и справедливости.

"Несмотря на турбулентность на международной арене, белорусско-венесуэльские отношения демонстрируют идейную устойчивость и нацеленность на укрепление стратегического сотрудничества в многочисленных сферах взаимного интереса на основе традиционных принципов уважения, солидарной поддержки и здорового прагматизма, - обратил внимание Президент. - Каракас всегда может рассчитывать на Минск - надежного партнера и последовательного союзника, готового к дальнейшему углублению конструктивного диалога как в двустороннем, так и в многостороннем форматах".

Александр Лукашенко пожелал Делси Элоине Родригес Гомес крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и значительных успехов в ответственной государственной деятельности, а венесуэльскому народу - единства и процветания.