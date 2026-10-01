Лукашенко: Казахстан для Беларуси - интересный партнер и дружеская страна

С официальным визитом в Беларусь прибыл премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов. Александр Лукашенко провел переговоры с высоким гостем во Дворце Независимости.

Стратегические партнеры, Беларусь и Казахстан, укрепляют сотрудничество. С официальным визитом в Беларуси в эти дни находится премьер-министр Казахстана. Наш Президент сегодня принял высокого гостя во Дворце Независимости. Страны связаны многолетней историей дружбы и партнерства. Оно охватывает ключевые направления: от сельского хозяйства и промышленности до торговли и сферы услуг. Развиваем высокотехнологичные сферы, углубляем кооперацию. Переход к более глубоким технологическим процессам позволит создавать продукцию для поставок не только на внутренние рынки, но и в страны Центральной и Южной Азии.

Минск в центре интеграционных процессов. В белорусскую столицу прибыло много зарубежных гостей. Поэтому моментами ограничивается движение в центре. Событий много: проходит промышленная выставка "ИННОПРОМ. Беларусь", заседание Совета Министров Союзного государства и Евразийский межправительственный совет.

Премьер-министр Казахстана поступил дальновидно - приехал заранее для решения двусторонних вопросов. Его визит носит официальный характер.

Казахстан является нашим стратегическим партнером. Мы вместе стояли у истоков создания Евразийского экономического союза. Благодаря этому наше сотрудничество всегда находит полную поддержку на самом высоком уровне.

У лидеров государств очень хорошие взаимоотношения. Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев всегда находят время, чтобы обсудить вопросы двусторонней повестки.

Это позволяет и держать на подъеме нашу торговлю, и активизировать сотрудничество по ключевым и новым направлениям.

Постоянный диалог поддерживают правительства и парламенты. Все это работает на укрепление экономических связей.

"Беларусь вы хорошо знаете, наши возможности. Еще раз хочу подчеркнуть, я об этом публично уже говорил: Казахстан для нас очень интересный партнер и дружеская страна. И если ваш глаз зацепит что-то в Беларуси в плане машиностроения (а это для Казахстана важно, как и для Беларуси), в области развития сельского хозяйства, высоких технологий и других вопросов, - закрытых тем нет, мы с удовольствием будем с вами работать", - заявил белорусский лидер.

У нас много успешных примеров сотрудничества. Казахстан занимает второе место по объему внешней торговли Беларуси со странами СНГ. Наш взаимный товарооборот ежегодно показывает хороший рост. Он превысил миллиард долларов.

На территории Казахстана работает около десятка крупных совместных сборочных производств белорусской техники и оборудования. Среди них - МТЗ, Гомсельмаш, МАЗ, Бобруйскагромаш, Могилевлифтмаш. А также насчитывается более 170 дилерских организаций.

Лукашенко о сотрудничестве с Казахстаном: закрытых тем нет

"Отношения между нашими странами с давних времен очень хорошие. При нынешнем президенте они не ухудшились, а, наоборот, улучшились", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев уделяет большое внимание развитию отношений с Беларусью. "Я очень доволен этим. И мы часто затрагиваем тему улучшения наших отношений в плане привязки наших экономик. Это очень важно в связи с тем, что Вы сегодня возглавляете экономическое направление в Казахстане, - отметил Президент. - У Вас сложились хорошие отношения с нашим премьер-министром. Он мне постоянно рассказывает о ваших контактах. Я очень рад, удовлетворен этим и готов присоединиться к любому вопросу для того, чтобы продвигать наши отношения".

Президент также подчеркнул, что народы Беларуси и Казахстана связывает общая история: "Вы должны знать, что приехали не к чужим людям. Белорусы - ваши близкие люди. Мы повязаны кровью, если можно так по-народному сказать. Потому что очень многие казахстанцы защищали Беларусь в годы Великой Отечественной войны и здесь прославились. Мы это ценим, никого не забыли".

Александр Лукашенко пожелал Олжасу Бектенову успехов в ходе его визита в Беларусь, в том числе на совместных мероприятиях с зарубежными коллегами.

Премьер Казахстана: Беларусь для нас близкий, доверенный союзник и партнер

Олжас Бектенов, премьер-министр Казахстана:

"Спасибо, уважаемый Александр Григорьевич. Разрешите поблагодарить вас за возможность встретиться сегодня с вами и в первую очередь передать самые теплые слова приветствия и пожелания от президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Он придает очень большое значение развитию казахско-белорусских связей и отношений. Беларусь для нас исторически всегда близкий и доверенный союзник и партнер. Как вы правильно заметили, мы связаны многовековыми узами дружбы. Мы это все осознаем. И правительства двух стран, и мы с моим коллегой Александром Генриховичем Турчиным работаем над тем, чтобы как можно более эффективно реализовывать те договоренности, которые достигнуты на высшем уровне между вами и президентом Казахстана".

Беларусь - Казахстан: развитие промкооперации

Беларусь предлагает Казахстану интенсифицировать традиционную торговлю товарами промышленной группы, а также активнее искать и развивать возможности для производственной кооперации.

Казахстан заинтересован в производстве автокомпонентов, кабин, аккумуляторов, электротехнических и гидравлических систем. Предстоит модернизировать коммунальный и пассажирский автопарк. А это работа для "АМКОДОРа" и Белкоммунмаша. Возможные варианты сотрудничества сегодня обсудили в правительстве.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

"С удовлетворением отмечаем высокую интенсивность контактов на уровне правительств, в том числе на площадках интеграционных объединений, по линии деловых кругов, совместных культурных, образовательных, туристических и спортивных мероприятий. Позитивную динамику экономического взаимодействия позволяет поддерживать эффективная деятельность Межправительственной белорусско-казахстанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Решения, принятые на ее заседаниях, позволяют интенсифицировать белорусско-казахстанское сотрудничество по различным направлениям".

На деловом совете подписаны соглашения на сумму 80 млн долларов

Белорусско-казахстанский деловой совет сегодня состоялся на полях выставки "ИННОПРОМ. Беларусь". Подписаны соглашения на сумму порядка 80 млн долларов. Среди них - допсоглашение к основному контракту на поставку мясной и молочной продукции в Казахстан в следующем году, соглашение о поставках казахстанской автомобильной коммерческой техники и в целом документ о продвижении и реализации наших товаров на рынки.