Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с национальным праздником - Днем Республики, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Сегодня Астана успешно отвечает на современные вызовы и активно участвует в глобальных процессах, претворяя в жизнь масштабные реформы на пути к построению Справедливого Казахстана", - говорится в поздравлении.

"Уверен, что традиции дружбы и взаимного уважения между нашими народами будут и далее играть важную роль в поступательном расширении стратегического партнерства двух государств, способствовать углублению интеграционных процессов на евразийском пространстве", - отметил глава государства.