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Лукашенко: Казахстан является стратегическим партнером и союзником для Беларуси

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Фото БЕЛТА

Александр Лукашенко заявил, что Казахстан является для Беларуси важным, проверенным временем другом, стратегическим партнером и союзником, сообщает БЕЛТА.

Важным, проверенным временем другом, стратегическим партнером и союзником для Беларуси Президент назвал Казахстан. Глава государства обратил внимание, что сейчас практически нет таких сфер, где бы у двух стран не было общих интересов. О высокой динамике сотрудничества, по словам Президента, свидетельствуют ежегодный миллиардный товарооборот и успешные проекты в промышленной кооперации.

Александр Лукашенко в очередной раз высказал слова благодарности Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за всемерную поддержку, оказанную нашей стране во время казахстанского председательства в Шанхайской организации сотрудничества.

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