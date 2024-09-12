Лукашенко: Казахстан является стратегическим партнером и союзником для Беларуси

Важным, проверенным временем другом, стратегическим партнером и союзником для Беларуси Президент назвал Казахстан. Глава государства обратил внимание, что сейчас практически нет таких сфер, где бы у двух стран не было общих интересов. О высокой динамике сотрудничества, по словам Президента, свидетельствуют ежегодный миллиардный товарооборот и успешные проекты в промышленной кооперации.