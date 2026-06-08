Лукашенко - Хань Чжэну: Вы можете рассчитывать на нас как на самых надежных друзей и сторонников

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с заместителем председателя КНР Хань Чжэном. Он побывал в Беларуси с рабочим визитом.

Страны связаны всепогодным и всесторонним стратегическим сотрудничеством, это наивысший уровень межгосударственных отношений. Сейчас мы намерены укреплять их новыми проектами.

От простой торговли до многостороннего экономического взаимодействия - такую трансформацию прошли отношения Минска и Пекина. Сегодня страны сотрудничают во всех сферах. Налажен не только активный политический диалог. Китай набирает вес в качестве важнейшего торгового и инвестиционного партнера Беларуси.

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a02ec029-b1e0-44b0-a8de-c8fbe01dfc1b/conversions/5448ad31-a5e7-4174-b8e2-b3723b4de1a2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a02ec029-b1e0-44b0-a8de-c8fbe01dfc1b/conversions/5448ad31-a5e7-4174-b8e2-b3723b4de1a2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a02ec029-b1e0-44b0-a8de-c8fbe01dfc1b/conversions/5448ad31-a5e7-4174-b8e2-b3723b4de1a2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a02ec029-b1e0-44b0-a8de-c8fbe01dfc1b/conversions/5448ad31-a5e7-4174-b8e2-b3723b4de1a2-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Уважаемый товарищ Хань Чжэн, я еще раз хочу поприветствовать вас в Беларуси. Хорошо, что Вы приехали в это время к нам. У Вас есть возможность ближе на практике познакомиться с нашей страной. Что касается наших отношений, они складывались на протяжении последних десятилетий. В Беларуси о Китае очень много говорят. За этими разговорами, политическими нашими отношениями последовал очень бурный рост торгово-экономических отношений. И мы очень довольны, что в свое время Господь помог нам сориентироваться именно на Китайскую Народную Республику", - сказал Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что результатом достижения между странами уровня всепогодного и всестороннего стратегического партнерства стало всеобъемлющее сотрудничество во всех сферах.

"Извините за нескромность, но смею сказать о том, что Китайская Народная Республика, руководство республики, даже если бы и хотело нам предъявить какие-то претензии, не смогло бы. Потому что мы свято соблюдаем все наши договоренности, - сказал Александр Лукашенко. - Любые переговоры, с кем бы ни вели - с россиянами, европейцами или же американцами, - КНР всегда выводится за скобки. Наши отношения не подлежат даже обсуждению".

"Вы на нас можете рассчитывать как на самых надежных друзей и сторонников", - заверил белорусский лидер.

Хань Чжэн news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/160635e8-8ee1-4cf0-a1a1-02c2383061ca/conversions/a1f2057c-3910-4647-b817-13001109df45-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/160635e8-8ee1-4cf0-a1a1-02c2383061ca/conversions/a1f2057c-3910-4647-b817-13001109df45-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/160635e8-8ee1-4cf0-a1a1-02c2383061ca/conversions/a1f2057c-3910-4647-b817-13001109df45-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/160635e8-8ee1-4cf0-a1a1-02c2383061ca/conversions/a1f2057c-3910-4647-b817-13001109df45-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Уважаемый господин Президент, спасибо Вам за радушный прием. Я хотел бы передать Вам искренний привет и наилучшие пожелания от председателя КНР Си Цзиньпина. Под руководством глав наших государств отношения Беларуси и КНР достигли высокого уровня, всепогодного, всестороннего, стратегического партнерства. Лидеры наших стран в прошлом году встречались дважды и наметили новые грандиозные планы для дальнейшего укрепления двусторонних отношений. Недавно Вы подписали директиву о практическом наполнении нашего стратегического партнерства. Это в полной мере отражает высокое понимание развития наших отношений и говорит о том, что наше сотрудничество имеет стратегическое значение", - отметил зампредседателя Китайской Народной Республики.