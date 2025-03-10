Лукашенко хочет открыть новые направления сотрудничества с Приморьем

" Должен отметить, Олег Николаевич, что Вы - человек слова. Приехали в Беларусь, приехали к Президенту - обсудили вопросы. Может, что-то новое придумаем с Вами в нашем сотрудничестве. Проконтролируем, как выполняются старые договоренности, достигнутые ранее ", - сказал глава государства в начале встречи.

Александр Лукашенко отметил, что рад возможности встретиться лично с руководителем российского региона, которого много связывает с нашей страной: "Как я говорю, земля далекая, но наша. Владивосток и Приморье никогда не были для нас чужими".