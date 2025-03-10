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Лукашенко хочет открыть новые направления сотрудничества с Приморьем
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 марта на встрече с губернатором Приморского края России Олегом Кожемяко обсудил возможные новые направления сотрудничества, пишет БЕЛТА.
"Должен отметить, Олег Николаевич, что Вы - человек слова. Приехали в Беларусь, приехали к Президенту - обсудили вопросы. Может, что-то новое придумаем с Вами в нашем сотрудничестве. Проконтролируем, как выполняются старые договоренности, достигнутые ранее", - сказал глава государства в начале встречи.
Александр Лукашенко отметил, что рад возможности встретиться лично с руководителем российского региона, которого много связывает с нашей страной: "Как я говорю, земля далекая, но наша. Владивосток и Приморье никогда не были для нас чужими".