Лукашенко: Китай и Россия будут развиваться и дальше и укреплять свой союз

Китай однозначно будет с Россией, к этому надо привыкать. Такое мнение высказал Президент Беларуси Александр Лукашенко в Москве американскому телеканалу NBC, сообщила БЕЛТА.

Главу государства спросили, есть ли символизм присутствия на Параде в Москве Председателя КНР Си Цзиньпина.

"У нас действительно единое мнение, единая повестка международная. А то, что Председатель Си Цзиньпин приехал на этот парад, вы правильно видите. В этом не только символизм. Это очень важно для будущего мира. Это говорит о том, что Китай и Россия будут развиваться и дальше и укреплять свой союз", - сказал глава государства.

По его словам, в США считают такой союз опасным, так как его невозможно сломать.

"И приезд Си Цзиньпина в Москву говорит о том, что при всей аккуратности, осторожности в политике Китай однозначно будет с Россией. К этому надо привыкать", - подчеркнул белорусский лидер.