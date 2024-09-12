Президент Беларуси Александр Лукашенко критически отозвался о БРИКС и ШОС из-за недостатка конкретных решений. Об этом он заявил 31 октября на II Минской международной конференции по евразийской безопасности, сообщает БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание, что в мире сформировался запрос на уход от однополярного мироустройства. Реакцией на него, по его словам, стало появление региональной ШОС, глобальной БРИКС как платформ для объединения единомышленников. "То есть в мире начали искать какой-то выход из однополярного мира", - отметил Президент.

Вместе с тем он призвал честно оценивать ШОС и БРИКС. "Будем откровенны по поводу наших чаяний и надежд по поводу ШОС и БРИКС. Эту идею я высказал на заседании ШОС в свое время и придерживаюсь до сих пор этой позиции, - сказал Александр Лукашенко. - Мы слишком много надежд сегодня возлагаем на региональные и глобальные организации, к примеру ШОС и БРИКС. Это было видно, несмотря на успешное проведение БРИКС (саммит БРИКС. - Прим. ред.) в Казани. К сожалению, было видно, что "телепаемся" мы, по-народному говоря, а не предпринимаем конкретных шагов для развития этой глобальной организации - БРИКС. А люди-то хотят альтернативы".

Объясняя, в чем причина такого положения дел, Президент заметил, что некоторые высказывают опасения, чтобы БРИКС не стала подменять собой ООН, и подчеркивают: "Мы не против ООН". "Чего мы оправдываемся? Если какая-то новая организация заменит ООН, реально заменит, что в этом плохого?" - задался вопросами глава государства. По этому поводу он указал на ряд проблем и в Организации Объединенных Наций. Например, были случаи, когда представителям некоторых государств могли не дать визу для участия в мероприятиях этой структуры. Да и значение самого участия снижается с учетом того, что по международным каналам покажут только то, что не вредит коллективному Западу, потому что именно он доминирует в западных СМИ.

"Ну а решения какие в последнее время приняла ООН? Какие полезные решения? Никаких. И реформироваться не хотят. Потому что для того, чтобы существенно реформироваться, нужен консенсус и голосование в ООН на пленарном заседании, где, опять же, коллективный Запад душит всех подряд - санкции введем, денег не дадим, доллар не дадим, платежей не будет и прочее. Кому нужна такая организация?" - добавил глава государства.

В этой связи Александр Лукашенко считает совершенно неуместным оправдываться по поводу того, что БРИКС якобы претендует на место ООН. "Если БРИКС займет свое место (не вместо ООН, это еще много надо над этим работать), начнет осуществлять интересы участвующих государств, ничего плохого не будет", - убежден белорусский лидер. По его мнению, она может стать своего рода "мини-ООН".