Лукашенко: Купалье - один из самых народных праздников

Президент Беларуси Александр Лукашенко приехал на Купалье в Александрию, чтобы присоединиться к масштабному торжеству и посмотреть концерт "Александрия - любовь с первого взгляда".

"Александрия собирает друзей уже в 17-й раз. В прошлый раз за 2 дня у нас побывало 115 тыс. человек. А сейчас, если погода не подведет, говорят, будет еще больше. Говорят, Бога нет. Кто сказал, что его нет? Договорились. Он подарил нам прекрасную погоду. Я у военных запросил информацию. Дождь у нас небольшой на Полесье, в районе Ганцевич, в Гродненской области, в районе Лиды, в Витебской области, в районе Глубокое, ну и небольшой дождь был в Могилеве. Т. е. циклон закончился, и Господь подарил нам в промежутке между дождями прекрасную погоду", - отметил Президент.

"В этом году к нам на праздник впервые приехали делегации из Чувашии, Курганской, Ростовской, Кемеровской областей. Как видите, 4 тыс. км и даже больше - это не расстояние, если речь идет о настоящей дружбе. Я хочу, уважаемые россияне, приветствовать вас здесь, на нашем празднике. Спасибо, что приехали", - подчеркнул глава государства.

"Я знаю, пусть немного, но и украинцы есть здесь. Мы, откровенно скажу, хотели бы, чтобы их было больше. И я убежден, я уверен, что, если мы не забудем об этом празднике, скоро здесь будет огромное количество наших украинцев, которые с большим удовольствием посетили бы этот праздник", - сказал Александр Лукашенко.

"Но я очень хорошо знаю, какой это труд -принимать столько гостей. Это не просто развлекать, накормить, но самое главное в празднике - подарить этим людям чувство дома. Уверен, каждый увезет из Александрии прекрасное впечатление. Я очень благодарен вам за внимание и гостеприимство. Теплый прием, который белорусы оказывают здесь нашим гостям, побуждает людей возвращаться сюда снова и снова. У нас в Александрии рады всем: и взрослым, и молодежи, и детям. Для каждого есть свои развлечения и площадки, потому что Купалье - семейный праздник. Многие из тех, кто приезжал на первые фестивали с родителями, сегодня привезли уже своих детей. И мне особенно приятно видеть совсем юных зрителей. Именно здесь, в Александрии, мы награждаем победителей семейного проекта "Властелин села". Это большая радость видеть красивые молодые пары, которые захотели жить и работать в деревне, растить детей, с малых лет приучая их к труду на земле. И государство будет делать все для того, чтобы вовлечь молодежь в сельскую жизнь. Без деревни наши славянские государства существовать не смогут", - подчеркнул белорусский лидер.

"Купалье - один из самых народных праздников. Обряды, песни, ремесла - основа нашего культурного кода, ключ к пониманию самих себя. Сберегая их, мы осознаем, что являемся не просто людьми, живущими на одной территории, а народом, нацией. Получаем ответ на важные вопросы: кто я? из какого я рода? Об этом много размышлял первый народный поэт Беларуси Иван Луцевич, который родился в волшебную июльскую ночь и взял себе символичный псевдоним - Янка Купала", - констатировал Президент Беларуси.

"Купалье - это диалог сквозь глубину веков, беседа с теми, кто был до нас. Кто сохранил и передал следующим поколениям все самое ценное: любовь к своей земле, стремление к миру, душевную щедрость, трудолюбие", - отметил Президент.

"Мы празднуем Купалье в Год белорусской женщины. Неслучайно символом праздника стала купальская Берегиня. Предки верили, что она оберегает посевы и наполняет животворной силой травы, охраняет семейный очаг, заботится о детях и матерях", - сказал Александр Лукашенко.

"Хочется, чтобы весь наш мир, такой хрупкий, как мы видим, был окутан ее покровом, чтобы в каждой семье царили любовь и благополучие. Чтобы через год мы с вами вновь встретились здесь, в Александрии. И вместе отправились в новое путешествие к душе славянского народа - загадочной душе, но неизменно широкой, искренней и милосердной", - добавил глава государства.

Глава государства пожелал всем прекрасного вечера, приятных впечатлений и ласковой теплоты, которая будет согревать до следующего Купалья.