Лукашенко лидеру Мьянмы: Все, о чем договорились, белорусская сторона сделает

Президент Беларуси 20 августа в неформальной обстановке провел переговоры в формате тет-а-тет с президентом Мьянмы, который утром прибыл в Минск с официальным визитом. Разговор состоялся и во время неформального ужина. Как подчеркнул Александр Лукашенко, сотрудничество с Мьянмой существенно активизировалось, в свою очередь белорусская сторона обязуется выполнить все договоренности. Содействие будет оказано по всем направлениям, где у партнеров есть интерес.

Президенты Беларуси и Мьянмы Александр Лукашенко и Мин Аун Хлайн накануне официальных переговоров провели встречу в неформальной обстановке.

"Мы в последнее время с вами очень интенсивно сотрудничали. И хочу вас заверить: все, о чем мы договорились, белорусская сторона сделает. И вам, и вашим бизнесменам мы открыли все двери. Пожалуйста, смотрите. Все, что вам интересно, и все, что мы можем сделать, начиная от сельского хозяйства и заканчивая военно-промышленным комплексом, мы для вас сделаем", - заявил Александр Лукашенко.

Президент Беларуси подчеркнул, что дело глав государств - открыть двери, чтобы предприятия сотрудничали друг с другом. "Многое будет зависеть от наших контактных лиц. С нашей стороны - 2 человека (вице-премьер Виктор Каранкевич и председатель концерна "Беллегпром" Надежда Лазаревич. - Прим. ред.), которые непосредственно будут отвечать за сотрудничество с Мьянмой. Я полагаю, что и с вашей стороны есть такие же люди. Все, о чем они договорятся, мы будем поддерживать и исполнять", - сказал белорусский лидер.

Президент Мьянмы Мин Аун Хлайн заявил, что ему очень приятно вновь встретиться с Президентом Беларуси, а график визита очень плотный.

Лидер Мьянмы отметил, что с ним в Беларусь приехали около сотни представителей бизнеса, а на полях визита в Минске уже успешно состоялся Белорусско-мьянманский бизнес-форум. "На этом форуме мы показали продукцию, которую производим в нашей стране. Бизнесмены из Мьянмы тоже ознакомятся с белорусской продукцией. Уверен, что в результате визита мы сможем повысить торговый оборот между нашими странами, - сказал Мин Аун Хлайн. - Я заверяю, что со стороны Мьянмы мы готовы работать и полностью реализовать все достигнутые договоренности".

Например, Мин Аун Хлайн уже в первый день визита, кроме Минска, побывал на предприятии "Гродно Азот". "У меня появилось много идей по сотрудничеству", - отметил он.

По дороге в Гродно, рассказал президент Мьянмы, он имел возможность более детально ознакомиться с природой Беларуси, увидеть ее поля и леса, больше узнать о развитии сферы сельского хозяйства. "Мне объяснили, что вы занимаетесь этими вопросами - лес, поля, животноводство, - держите на контроле. Я увидел, что под вашим руководством Беларусь развивается, есть стабильность", - поделился впечатлениями Мин Аун Хлайн.

Лидер Мьянмы о Лукашенко: "Под вашим руководством Беларусь развивается стабильно и мирно"

Александр Лукашенко обратил внимание, что Гродненская область во времена Советского Союза считалась лучшей во всей стране. "Это в Советском Союзе была лучшая область. Поэтому вы побывали в лучшей области бывшей империи", - отметил он.

Без внимания во время беседы глав государств не осталась и нынешняя дождливая погода в Беларуси. "То, что был дождь, когда вы прилетели, у нас это хорошая примета", - заметил Александр Лукашенко.

Он также констатировал, что между природой Беларуси и Мьянмы есть схожие черты. Например, в обеих странах много лесов и зелени, часто идут дожди. "У вас там сейчас тепло, а у нас прохладно. Это очень хорошая погода для человека", - сказал белорусский лидер.

Мин Аун Хлайн подтвердил, что сейчас на его родине порядка 35-37 градусов, а пару месяцев назад было и того жарче - температура доходила до 45-49 градусов. Что касается дождей, то порой их даже с избытком, что приводит к наводнениям.

Основные переговоры Лукашенко и лидера Мьянмы запланированы на завтра, 21 августа

Основная переговорная программа на уровне глав государств состоится 21 августа. Александр Лукашенко и Мин Аун Хлайн обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, ключевые направления которого определены в дорожной карте на 2026-2028 гг. Речь прежде всего о взаимодействии в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, науке и образовании.

Лидеры рассмотрят конкретные шаги по скорейшей практической реализации намеченных ранее планов, а также новые взаимовыгодные проекты. Внимание будет уделено и взаимодействию Минска и Нейпьидо на международных площадках. По итогам переговоров планируется подписание документов, направленных на укрепление связей в торгово-экономической, научно-технической, правовой и иных сферах. Официальный визит Мин Аун Хлайна - подтверждение активной работы, которую проводит Беларусь по развитию отношений как непосредственно с Мьянмой, так и со странами региона Юго-Восточной Азии в целом.

Активный политический диалог и экономические проекты

В этом регионе наслышаны о возможностях нашей страны. Мьянма видит в Беларуси надежного и долгосрочного партнера. Наше сотрудничество существенно активизировалось в ноябре прошлого года, когда в Нейпьидо с официальным визитом прилетел Александр Лукашенко. Было принято решение о повышении статуса генконсульства в Минске до уровня посольства и открытии дипмиссии в Нейпьидо. И шаг, который оценили и бизнес, и туристы, - отмена виз между странами.

В июле этого года наш Президент еще раз побывал в Мьянме уже с рабочим визитом, чтобы обсудить достигнутые договоренности и дать старт новому этапу отношений, которые станут примером для других государств региона. Интенсивный политический диалог с прицелом на существенные результаты в экономическом сотрудничестве.

От простой торговли к созданию совместных производств

Мьянма заинтересована не просто закупать технику у Беларуси. Мы передаем свои технологии. Было подписано соглашение об открытии сборочного производства МТЗ. Запуск запланирован на I квартал следующего года. Такие же сроки определены и для организации сборочного производства МАЗ в Мьянме.

Беларусь делится своими наработками в АПК, фармацевтике, кожевенной отрасли

В Мьянме будут построены молочно-товарные комплексы, организовано производство лекарств и совместное по выпуску обуви.