Лукашенко: Любой политик, посягнувший на суверенитет Беларуси, будет снесен ее народом

БЕЛТА

Любой политик, посягнувший на суверенитет Беларуси, будет снесен ее народом. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Казани на полях саммита БРИКС в интервью изданию "Известия", сообщает БЕЛТА.

"Я всегда настаивал и настаиваю на том, что дом - если представить Союзное государство как дом - надо строить с фундамента. Что является фундаментом наших отношений? Экономика. Поэтому надо выстраивать экономическую основу этого государства. И второе, мое железное требование, условие, - у нас общее отечество от Бреста до Владивостока. Никуда не денешься от этого. Мы уже десятками лет, столетиями к этому привыкли, - сказал Александр Лукашенко. - Но так сложилось, не по нашей вине, что здесь два государства. Два суверенных государства: Беларусь и огромная Россия. Это непреклонный закон нашего времени".

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"Поэтому всякие разговоры о том, что империя там, сателлит, не сателлит, что внутрь России вступить и прочее... Встаньте на мое место. Вы бы что, будучи Президентом суверенного (не говорю независимого - мы друг от друга зависим) государства, это государство завтра бы уничтожили? Я на это пойти не могу и меня никто на это не уполномочил. Это во-первых. Во-вторых, любое телодвижение любого политика в этом направлении - он будет снесен белорусским народом", - подчеркнул белорусский лидер.

Одновременно он заверил, что белорусы для россиян - это самые преданные и надежные люди. "Более преданных, откровенных и честных в мире больше нет для вас, и не ищите их. Я опытный политик, и я уже это знаю точно, - сказал Александр Лукашенко. - Политик, который не цепляется за власть, - не то что мне все равно, буду я во власти или не буду, но не цепляющийся за власть. Я больше думаю о детях сейчас, о ваших и наших, и так далее - мы не должны в этом направлении развивать наше сотрудничество".

Президент подчеркнул, что нельзя ставить вопросы в таком ключе, что "вы поменьше, мы побольше, а у нас экономика такая, сякая, мы вам будем помогать и дальше вступайте в состав России". "Это невозможно и нереализуемо. Боюсь даже сказать, что это война. Но вы видите наши отношения с Путиным. Масса переговоров, контактов личных и прочих. У нас никогда так вопрос не стоял. Ну в России кое-кому неймется и в высоких кругах. Надо это выбросить, - подчеркнул глава государства. - И потом, а зачем это? Я часто говорю, что мы с Путиным - неглупые люди. А специалистов у нас предостаточно для того, чтобы, имея два суверенных государства, выстроить такие тесные отношения в Союзном государстве, которые будут теснее и крепче, чем в унитарном государстве. И никто ни на кого обижаться не будет. Нам это надо".

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