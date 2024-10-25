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Лукашенко: Любой политик, посягнувший на суверенитет Беларуси, будет снесен ее народом
Любой политик, посягнувший на суверенитет Беларуси, будет снесен ее народом. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Казани на полях саммита БРИКС в интервью изданию "Известия", сообщает БЕЛТА.
"Я всегда настаивал и настаиваю на том, что дом - если представить Союзное государство как дом - надо строить с фундамента. Что является фундаментом наших отношений? Экономика. Поэтому надо выстраивать экономическую основу этого государства. И второе, мое железное требование, условие, - у нас общее отечество от Бреста до Владивостока. Никуда не денешься от этого. Мы уже десятками лет, столетиями к этому привыкли, - сказал Александр Лукашенко. - Но так сложилось, не по нашей вине, что здесь два государства. Два суверенных государства: Беларусь и огромная Россия. Это непреклонный закон нашего времени".
"Поэтому всякие разговоры о том, что империя там, сателлит, не сателлит, что внутрь России вступить и прочее... Встаньте на мое место. Вы бы что, будучи Президентом суверенного (не говорю независимого - мы друг от друга зависим) государства, это государство завтра бы уничтожили? Я на это пойти не могу и меня никто на это не уполномочил. Это во-первых. Во-вторых, любое телодвижение любого политика в этом направлении - он будет снесен белорусским народом", - подчеркнул белорусский лидер.
Одновременно он заверил, что белорусы для россиян - это самые преданные и надежные люди. "Более преданных, откровенных и честных в мире больше нет для вас, и не ищите их. Я опытный политик, и я уже это знаю точно, - сказал Александр Лукашенко. - Политик, который не цепляется за власть, - не то что мне все равно, буду я во власти или не буду, но не цепляющийся за власть. Я больше думаю о детях сейчас, о ваших и наших, и так далее - мы не должны в этом направлении развивать наше сотрудничество".
Президент подчеркнул, что нельзя ставить вопросы в таком ключе, что "вы поменьше, мы побольше, а у нас экономика такая, сякая, мы вам будем помогать и дальше вступайте в состав России". "Это невозможно и нереализуемо. Боюсь даже сказать, что это война. Но вы видите наши отношения с Путиным. Масса переговоров, контактов личных и прочих. У нас никогда так вопрос не стоял. Ну в России кое-кому неймется и в высоких кругах. Надо это выбросить, - подчеркнул глава государства. - И потом, а зачем это? Я часто говорю, что мы с Путиным - неглупые люди. А специалистов у нас предостаточно для того, чтобы, имея два суверенных государства, выстроить такие тесные отношения в Союзном государстве, которые будут теснее и крепче, чем в унитарном государстве. И никто ни на кого обижаться не будет. Нам это надо".
Президент в этой связи отметил, что мир изменился, и сейчас не Средневековье, когда можно просто захватить ту или иную территорию. "Сегодня можно наклонить, завоевать чего-то, а завтра что? Ну хорошо, завоевали Украину, допустим, Россия. Что потом? Всегда делая шаг, умный мудрый политик должен думать, "а дальше что?". Поэтому перед Путиным, он об этом часто говорит, перед ним никогда не стояла задача завоевать, - заявил Александр Лукашенко. - Мы часто обсуждаем этот вопрос. Такую огромную страну можно подмять без последствий? Нет. Что мы хотим получить, чтобы там постоянно была партизанщина и они совершали теракты против нас и россиян? Они же будут это делать. Почему? Потому что их будут к этому подталкивать. Взрывчатку им принесут в любое время. Это как минимум теракты. Поэтому мир сейчас такой, это не Средневековье, когда захватил территорию, налоги платишь и ладно. Мир изменился, мир другой. Поэтому глупые задачи перед собой ставить не надо, и всегда надо думать о том, что будет потом".
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