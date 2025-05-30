Лукашенко: Люди должны быть убеждены в справедливости вступительной кампании

Система проведения вступительной кампании в вузы и экзаменов в школах должна убеждать людей в справедливости. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, заслушивая доклад по вступительной кампании, сообщает БЕЛТА.

На доклад к Президенту пришли вице-премьер Наталья Петкевич, возглавляющая государственную комиссию по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной кампании, первый заместитель главы Администрации Президента Владимир Перцов, министр образования Андрей Иванец и председатель КГК Василий Герасимов. Каждый их них представил главе государства информацию по своему направлению.

"О сути нашего разговора. Нюансы, конечно, важны, поэтому мы коснемся и нюансов нашей вступительной кампании. Но самое главное - наш разговор должен продемонстрировать людям, населению, что мы держим в поле зрения на самом высоком уровне процесс организации вступительных экзаменов в вузы и экзаменов об окончании среднего и базового уровней образования. То есть школы и вузы. Особенно поступление в вузы. Мы прекрасно знаем, какое значение имеет это событие в ответственной семье. Сами через это проходили. Очень важно обеспечить такую систему, которая бы убеждала наших людей в справедливости проведения этой кампании", - сказал Александр Лукашенко.

"Я не сомневаюсь, что будет честно. Хотя нечестно и не было", - добавил Президент.

"Не было", - подтвердил Василий Герасимов.

"Просто надо родителям и абитуриентам понимать, что все будет честно. Не надо идти на какие-то ухищрения. Приходить в аудиторию для сдачи экзаменов надо со своими знаниями. Знания плюс удача - и будешь учиться в вузе. По крайней мере, если какая-то случайность, мы, Наталья Владимировна, подумаем над тем, чтобы случайностей этих избежать. И если что-то случится, мы должны видеть и это - посмотреть на тех людей, которые, может быть, к нам обратятся для того, чтобы мы еще раз взглянули на их знания. Наверняка, где-то кого-то потеряем. Но терять мы не должны. Не надо в этой ситуации обидеть семьи и, самое главное, молодого человека, который становится на нормальный жизненный путь", - потребовал глава государства.

Александр Лукашенко поинтересовался, как прошел централизованный экзамен и оправдало ли себя это нововведение. "Если оправдало, то в чем? Только откровенно. Если где-то ошиблись, надо эту ситуацию исправлять. Ни в коем случае ее нельзя ретушировать, потому что это очень серьезное дело", - подчеркнул он.

Как было доложено Президенту, вступительная кампания в этом году не претерпела значительных изменений и проходит по устоявшемуся алгоритму. "Но существует, пусть небольшой (полтора-два процента), недобор на бюджетные места. Мы должны принимать меры, чтобы эти места были заняты. Мы же готовим за счет бюджета тех специалистов, которые очень нужны для народного хозяйства. Минобразования, правительство как в этом направлении работают? Что сделали и что надо сделать?" - спросил глава государства.

Президент напомнил о своем требовании обеспечить прозрачность вступительной кампании. По его словам, важно не потерять возможность увидеть каждого абитуриента.

"Много об этом говорим. Это все хорошо - централизованные экзамены, тестирование и прочее. Но мы сами помним процесс сдачи экзаменов и положительно оцениваем, когда преподаватель и абитуриент сидят напротив друг друга и преподаватель видит этого абитуриента. Все ли сделано для этой прозрачности? Это главный элемент справедливости", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко также поинтересовался, какие льготы предоставлены абитуриентам и насколько объективен этот процесс. "Я вас знаю. Вы, сидящие за этим столом, люди не только образованные, но и отличники. И вы все можете оценивать со своей позиции: вот, знания, знания, не знаешь - иди вон и так далее и тому подобное. А по итогу, вы помните, когда мы заканчивали вузы, те, которые были слабаками, если исходить из этих критериев, оказывались посильнее тех отличников, которые сдавали экзамены. Поэтому хотелось бы услышать здесь вашу оценку", - сказал глава государства.

Президент отметил положительный опыт по популяризации профессионально-технического образования среди молодых людей. Абитуриенты стремятся поступать в колледжи, и наборы там растут.

"Это хорошо, не может не радовать. Какие дополнительные меры еще надо принять для того, чтобы люди шли получить профессионально-техническое образование? Может быть, и на моем уровне нужно предпринимать какие-то меры?" - уточнил Александр Лукашенко.

Согласно представленной главе государства информации, в этом году на уровень профессионально-технического образования планируется принять 28 тыс. человек, что на 1,2 тыс. больше, чем в 2024 году.