Лукашенко: Милитаризация Европы - сомнительное предприятие, нужно искать альтернативный путь

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время беседы с журналистами в Кремле поделился своим мнением насчет предложенного плана главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о перевооружении Европы стоимостью 800 млрд евро, а также предложенного Президентом Франции Эмманюэлем Макроном "ядерный зонтик" для союзников в ЕС.

"Им бы этот "зонтик" надо над Францией не потерять. А не то, что они этот "зонтик" над всей Европой будут держать. Это во-первых. Во-вторых, они пускай "зонтик" свой поднимут хотя бы над Германией. Или, образно говоря, поделятся ядерным оружием с Германией - вечным историческим своим врагом. Вроде сейчас замирились. Кто его знает. У них претензий друг к другу колоссальное множество. У поляков с немцами, знаете. Там противоречий куча", - прокомментировал речь Эмманюэля Макрона глава государства.

"Пусть они еще договорятся о 800 млрд евро на европейские военные расходы и подумают еще, где они возьмут эти 800 млрд. Есть другой путь. Абсолютно открытый, честный, мирный путь. К этому подталкивает и конфликт в Украине. Хватит, навоевались, давайте уже жить дружно и выстраивать нормальную политику, - призвал белорусский лидер. - А потом, вы же видите, самое главное - народы в Евросоюзе. - поднялись. Они ж привыкли жить хорошо, в том числе и за счет нас, особенно России - дешевые ресурсы. За счет этого прибыль хорошая. Все привыкли хорошо жить, а тут этого нет", - сказал Лукашенко.